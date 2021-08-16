ABD, Tesla'ya Soruşturma Başlattı: Otopilot İncelenecek

ABD'den Tesla'ya otopilot soruşturması açıldı. ABD, ilk müdahale araçlarının dahil olduğu kaza mahallerinde neredeyse bir düzine çarpışmadan sonra Tesla'nın otopilot sistemi hakkında resmi bir soruşturma başlattı.

ABD hükümeti, park halindeki acil durum araçlarını tespit etmekte sorun yaşadığını söyleyerek Tesla’nın kısmen otomatik sürüş sistemine (diğer adıyla otopilot) resmi bir soruşturma başlattı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, soruşturmayı Pazartesi günü web sitesinde bir açıklamayla birlikte duyurdu.

ABD'den Tesla'ya otopilot soruşturması

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yürütülen araştırma, 2014-2021 model yıllarına ait tahmini 765.000 Tesla Model Y, X, S ve 3 aracı kapsıyor. Arabaları kusurlu kabul etme ve geri çağırma emri verme yetkisine sahip olan düzenleyici, soruşturmayı 17 yaralanma ve bir ölümle sonuçlanan 11 kazadan sonra başlattığını söyledi.

Ajans tarafından yayınlanan belgede, "Olayların çoğu hava karardıktan sonra meydana geldi ve karşılaşılan kaza sahneleri; ilk müdahale eden araç ışıkları, işaret fişekleri, ışıklı bir ok tahtası ve yol konileri gibi olay yeri kontrol önlemlerini içeriyordu. İlgili şirketin tüm araçlarının kaza sırasında Otopilot veya Trafik Duyarlı Seyir Kontrolü tarafından kontrol edikleri doğrulandı.” ifadelerine yer verildi.

Tesla'nın uzun yıllardır test ettiği otopilot; Kaliforniya otoyolunda bir araba yuvarlanırken, sarhoş birisinin kontrolündeyken ve hatta şöforün arka koltukta seyahat ettiği sırada kullanılırken tespit edildi. ABD hükümeti de Tesla sürücülerinin otopilotu sıklıkla kötüye kullanmasından şikayetçi gibi görünüyor.

Ajans, 2016 yılının Haziran ayından bu yana kısmen otomatikleştirilmiş sürücü destek sistemlerini içeren 31 kazaya soruşturma ekibi gönderdi. Bu tür sistemler, aracı şeridinde ortalayabilir ve önündeki araçlarla güvenli bir mesafede tutabilir. Ajans tarafından yayınlanan verilere göre bu kazalardan 25′i, 10 ölümün rapor edildiği Tesla otopilotunu içeriyordu.

Ne Tesla ne de CEO'su Elon Musk soruşturma haberlerine henüz bir yanıt vermedi. Bununla birlikte daha önceki bir tweette Tesla, otopilot ile çalışan araçlarının sürülen milyon mil başına 0,2 kaza yaşadığını belirtti. ABD'deki sürücülerin ortalamasının ise 9 kat daha yüksek olduğu iddia edildi.

Yeni otopilot güncellemesi elektrikli Tesla'lara dağıtılmaya başlandı ve şirket şimdilik pek acele etmiyor. Bunun yerine kademeli olarak güncelleme dağıtmaya gayret ediyor. Böylece her güncelleme dağıtımında aynı zamanda hatalar da kontrol edilebiliyor.