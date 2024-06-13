Vestel, Faturalab ile Tedarik Zinciri Finansmanında Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Türkiye'nin önde gelen teknoloji üreticilerinden Vestel, tedarikçilerine finansman sağladığı programını Faturalab platformuna taşıyarak daha fazla tedarikçiye ulaşmayı ve programını büyütmeyi hedefliyor. Bu adımla Vestel, sektördeki öncü konumunu güçlendiriyor ve tedarikçilerine daha iyi finansman imkanları sunuyor.

Vestel, Faturalab ile Tedarik Zinciri Finansmanında Yeni Bir Döneme Adım Atıyor

Projenin amacı ise tedarikçilerinin farklı bankalardan alabilecekleri kredileri kullanmalarını kolaylaştırmak. Bu program, Vestel'in kendi sistemleri üzerinden fatura süreçlerini otomatikleştirerek, tedarikçilerin nakit akışlarını daha iyi yönetmelerine yardımcı oluyor.

Ayrıca, Faturalab'ın sunduğu SAP plug-in uygulaması ile Vestel'in risk takip sistemiyle birleştirilerek, işlemlerin güvenliğini artırıyor. Projeyle Vestel tedarikçileri dinamik iskonto, dikey ticaret finansmanı gibi yenilikçi finansal çözümlere kolayca erişebilecekler ve işletme sermayelerini daha etkin bir şekilde yönetebilecekler.

Vestel CFO'su Bülent Kiracıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vestel olarak tedarik zinciri finansmanı alanında yenilikçi çözümler sunan Faturalab ile işbirliğimizi duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu stratejik adım, tedarikçilerimize daha iyi hizmet sunma ve iş süreçlerimizi daha da verimli hale getirme konusundaki kararlılığımızı gösteriyor." dedi.

Faturalab CEO'su Emre Aydın, "Vestel gibi sektörün öncü şirketlerinden biriyle iş birliği yapmaktan onur duyuyoruz. Teknolojimiz ve yenilikçi finansal çözümlerimizle Vestel'in tedarik zinciri finansmanı süreçlerine değer katmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Bu iş birliği, her iki şirketin de yenilikçilik, müşteri odaklılık ve sürekli iyileştirme değerlerini paylaştığını ve Türkiye'de tedarik zinciri finansmanı alanında yeni standartlar belirlemeye hazır olduklarını gösteriyor.