Viber İndirme Sayısı Dudak Uçuklatıyor!

Viber indirme sayısı ile oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecinde çok popüler hale gelen Viber, 1 milyardan fazla indirildi. Konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Viber İndirme Sayısı 1 Milyarı Aştı

Anlık mesajlaşma hizmeti denildiğinde akla ilk olarak WhatsApp Messenger, Facebook Messenger, Telegram ve Signal geliyor. Bu hizmetler her ne kadar oldukça yaygın olsa da arkadaşlarınızla ve ailenizle iletişim kurmak için kullanabileceğiniz bir platform daha bulunuyor.

Viber, dünya genelinde çok fazla bilinen bir anlık mesajlaşma hizmeti değil fakat platform, sessiz sedasız bir şekilde büyük bir başarının altına imza attı. Sohbet uygulaması, Android platformunda 1 milyar indirmeyi aşarak Google Mesajlar, Telegram ve Snapchat gibi uygulamaların arasında yerini aldı.

Popüler anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcı sayısı özellikle yeni tip koronavirüs salgını döneminde ciddi ölçüde arttı. Salgın sürecinde vaktinin büyük bir kısmını evde geçiren insanlar, arkadaşları ve aileleri ile görüşmek için görüntülü görüşme hizmeti sunan platformları tercih etti.

Viber Nedir, Güvenli mi, Nasıl Kullanılır?

Viber, diğer platformlar gibi pek yaygın olmadığından ötürü akıllara "Viber kullanımı tehlikeli mi?", "Viber nedir, nasıl kullanılır?" gibi pek çok soru gelebilir. İlk olarak 2010 yılında Skype'a rakip olarak iOS'e çıkan uygulama, 2012 yılında Android platformu için de sunuldu.

Bir milyar indirme sayısını aşarak büyük bir başarının altına imza atan platformda anlık mesajlaşma, sesli sohbet ve görüntülü görüşme desteği bulunuyor. 250 kişilik grup sohbeti desteğine sahip olan platformda diğer kullanıcılara sesli mesaj, çıkartma, fotoğraf, video, dosya ve emoji gönderebilirsiniz.

Popüler uygulama, metin mesajlarını, görüntülü ve sesli aramaları, fotoğrafları, videoları ve grup sohbetlerini şifreler. Böylece kullanıcılar uygulama içerisinde güvenli bir şekilde iletişim kurabilir. Platformda ayrıca gizli sohbet özelliği de yer alıyor. Bu özellik sayesinde mesajlaşma ekranında bazı sohbetleri gizleyebilirsiniz. WhatsApp alternatifi arayan kullanıcılar, Viber'ı cihazınıza yükleyerek kullanmaya başlayabilir.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan anlık mesajlaşma hizmeti Viber'ın 1 milyar indirme sayısını aşması hakkında ne düşnüyorsunuz? Popüler anlık mesajlaşma platformunun elde ettiği büyük başarı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.