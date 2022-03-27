Popüler mobil mesajlaşma uygulaması Viber'ın Windows için geliştirilen masaüstü sürümüdür.

Can Çevrim - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Popüler mobil mesajlaşma uygulaması Viber artık Windows üzerinde de kullanılabilecek. Viber Windows yazılımı sayesinde listenizde bulunan Viber kullanıcılarıyla ücretsiz bir şekilde mesajlaşabilecek ve telefon görüşmeleri yapabileceksiniz. Mobil ve bilgisayar platformunda milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Viber hem sesli hem de yazışmalı mesajlaşmalara olanak tanıyor. Tüm platformlarda ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen başarılı uygulama ülkemizde de oldukça popüler bir konumda yer alıyor. Kaliteli HD aramalar sayesinde net bir görüntü sunan uygulama, farklı dil seçeneklerine de sahip.

Viber Windows yazılımı mobil cihazınız üzerinde bulunan Viber uygulaması üzerinde bulunan kişi rehberini, mesajları ve arama geçmişini otomatik olarak eşitler. Böylece Viber üzerinden konuşma başlatmak için PC'nizin konforunu sürebileceksiniz.

Viber Windows Sürümü Özellikleri:

En iyi kalitede HD sesli aramalar

Görüntülü aramalar

Metin mesajları ve fotoğraf gönderme

Grup konuşmaları

Eğer mobil cihazınız üzerinde Viber yüklüyse, herhangi bir şekilde kayıt gerektirmez

Rehber ve mesajlarınızı sizin için cep telefonunuz ve Windows arasında senkronize etme

Cihazlar arasında devam eden çağrı transferi,

Kullanıcılara grup konuşmaları yapabilme imkanı veren Viber, fotoğraf gibi dosyaları da yollamaya ve almaya fırsat tanıyor. Hem mobil hem de bilgisayar platformunda milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan uygulama da rehber bilgilerinize erişebilir, arkadaşlarınızı ve tanıdıklarınızı Viber kullanmaya davet edebilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması günümüzde WhatsAap'ın en büyük rakiplerinden bir tanesi olarak görülüyor. Grup konuşmaları sayesinde ücretsiz bir şekilde toplantılar da düzenleyebilecek olan kullanıcılar, güvenli ve sade bir yapı ile karşılaşacaklar. Uygulama mobil ve bilgisayar platformunda aynı özelliklere ve aynı basit kullanıma ev sahipliği yapıyor.

Viber İndir

Uygulamanın Android sürümü Google Play üzerinde, iOS sürümü App Store üzerinde ve Windows sürümüde resmi web sitesi üzerinden ücretsiz olarak dağıtılmaya devam. ediliyor. Dileyen kullanıcılar uygulamayı hemen indirebilir ve kullanmaya başlayabilirler. Güvenli altyapısı ile mesajları uçtan uca şifreleyen başarılı uygulama mesajlara üçüncü taraf kişilerin ulaşmasınında önüne geçiyor. Oldukça güvenli olan yapım, hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcı tarafından günlük hayatta kullanılıyor.