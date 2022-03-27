Viber
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 114,780
- DOSYA BOYUTU 81.25 MB
- Üretici Viber Media Inc.
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Popüler mobil mesajlaşma uygulaması Viber'ın Windows için geliştirilen masaüstü sürümüdür.
Popüler mobil mesajlaşma uygulaması Viber artık Windows üzerinde de kullanılabilecek. Viber Windows yazılımı sayesinde listenizde bulunan Viber kullanıcılarıyla ücretsiz bir şekilde mesajlaşabilecek ve telefon görüşmeleri yapabileceksiniz. Mobil ve bilgisayar platformunda milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Viber hem sesli hem de yazışmalı mesajlaşmalara olanak tanıyor. Tüm platformlarda ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen başarılı uygulama ülkemizde de oldukça popüler bir konumda yer alıyor. Kaliteli HD aramalar sayesinde net bir görüntü sunan uygulama, farklı dil seçeneklerine de sahip.
Viber Windows yazılımı mobil cihazınız üzerinde bulunan Viber uygulaması üzerinde bulunan kişi rehberini, mesajları ve arama geçmişini otomatik olarak eşitler. Böylece Viber üzerinden konuşma başlatmak için PC'nizin konforunu sürebileceksiniz.
Viber Windows Sürümü Özellikleri:
- En iyi kalitede HD sesli aramalar
- Görüntülü aramalar
- Metin mesajları ve fotoğraf gönderme
- Grup konuşmaları
- Eğer mobil cihazınız üzerinde Viber yüklüyse, herhangi bir şekilde kayıt gerektirmez
- Rehber ve mesajlarınızı sizin için cep telefonunuz ve Windows arasında senkronize etme
- Cihazlar arasında devam eden çağrı transferi,
Kullanıcılara grup konuşmaları yapabilme imkanı veren Viber, fotoğraf gibi dosyaları da yollamaya ve almaya fırsat tanıyor. Hem mobil hem de bilgisayar platformunda milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan uygulama da rehber bilgilerinize erişebilir, arkadaşlarınızı ve tanıdıklarınızı Viber kullanmaya davet edebilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması günümüzde WhatsAap'ın en büyük rakiplerinden bir tanesi olarak görülüyor. Grup konuşmaları sayesinde ücretsiz bir şekilde toplantılar da düzenleyebilecek olan kullanıcılar, güvenli ve sade bir yapı ile karşılaşacaklar. Uygulama mobil ve bilgisayar platformunda aynı özelliklere ve aynı basit kullanıma ev sahipliği yapıyor.
Viber İndir
Uygulamanın Android sürümü Google Play üzerinde, iOS sürümü App Store üzerinde ve Windows sürümüde resmi web sitesi üzerinden ücretsiz olarak dağıtılmaya devam. ediliyor. Dileyen kullanıcılar uygulamayı hemen indirebilir ve kullanmaya başlayabilirler. Güvenli altyapısı ile mesajları uçtan uca şifreleyen başarılı uygulama mesajlara üçüncü taraf kişilerin ulaşmasınında önüne geçiyor. Oldukça güvenli olan yapım, hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcı tarafından günlük hayatta kullanılıyor.
Viber
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 925,456
- DOSYA BOYUTU 36.04 MB
- Üretici Viber Media Inc.
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Viber, tüm sevdiklerinizle ücretsiz şekilde mesajlaşmanıza ve HD kalitesinde sesli görüşmeler yapmanıza olanak sağlayan ücretsiz bir Android mesajlaşma uygulamasıdır.
Viber, Android işletim sistemine sahip akıllı telefon ve tabletleriniz aracılığıyla sevdiklerinizle ücretsiz olarak mesajlaşabileceğiniz ve HD kalitesinde görüntülü konuşmalar yapabileceğiniz gelişmiş özelliklere sahip bir mesajlaşma uygulaması olarak dikkat çekmektedir.
Dünya genelinde 700 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih edilen uygulama, sahip olduğu çapraz platform desteği sayesinde mobil cihazlarınıza ek olarak masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarınızda da kullanılabilmektedir. Bu sayede nerede olursanız olun sevdiklerinizle ücretsiz bir şekilde mesajlaşabilir veya konuşabilirsiniz.
Herhangi bir kayıt işlemi gerektirmeyen uygulama, kişisel telefon numaranızı kimliğiniz olarak kabul etmekte ve kişi listenizi otomatik olarak senkronize ederek Viber kullanan arkadaşlarınızla hemen mesajlaşmaya başlamıza olanak sağlamaktadır.
Tek seferde 7000 karaktere kadar olan mesajlar gönderebileceğiniz uygulama ile isterseniz 200 arkadaşınızı bir araya toplayarak grup sohbetleri yapma şansına da sahipsiniz. Fotoğraf gönderme, video mesaj gönderme, sesli mesaj gönderme, dosya gönderme, konum paylaşma, kişi bilgilerini paylaşma, zengin bağlantılar paylaşabilme, çıkartma ve emoji desteği ve çok daha fazlası Viber üzerinde kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.
Android Wear desteğine de sahip olan uygulama aynı zamanda tabletler için de özel olarak optimize edilmiştir. Ayrıca gelişmiş bildirim desteği sayesinde tarafınıza gelen tüm mesaj ve aramaları anlık olarak görüntüleyerek cevaplamanızı çok daha kolay bir hale getirir.
Viber pc versiyonu ile de senkronize olarak çalışabilen Viber Android uygulaması; Samsung, LG, Sony, HTC ve daha birçok popüler Android akıllı telefon üzerinde oldukça hızlı ve akıcı bir şekilde kullanılabilmektedir.
Ücretsiz olarak mesajlaşabileceğiniz, sesli ve görüntülü aramalar yapabileceğiniz bir uygulamaya ihtiyacınız varsa Viber'ı mutlaka denemelisiniz. Ayrıca Viber APK dosyasına da indirme seçenekleri aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
Viber
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 58,701
- DOSYA BOYUTU 26.50 MB
- Üretici Viber Media Inc.
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Viber, iOS cihazlarınız üzerinde yüksek kalite sesli görüşmeler yapmanıza ve mesajlaşmanıza olanak sağlayan popüler bir sohbet ve mesajlaşma uygulamasıdır.
Viber, yayınlandığı ilk günden bu güne sürekli olarak kullanıcı kitlesini arttıran ve kendini geliştirmeyi başaran, popüler bir sesli sohbet ve mesajlaşma uygulamasıdır.
iOS cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz uygulama yardımıyla, kişi listenizde bulunan ve uygulamanın yüklü olduğu tüm platformlar üzerindeki arkadaşlarınızla ücretsiz bir şekilde mesajlaşabilir ve sesli görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz.
Kullanabilmeniz için herhangi bir kayıt işlemi gerektirmeyen uygulama, telefon numaranıza entegre olarak çalışarak, telefon rehberiniz üzerinde yer alan kişiler arasından Viber kullananları sizin için işaretleyecektir. Bu anlamda oldukça zahmetsiz olan uygulama, kullanıcıların ekstra bir işlem yapmasının önüne geçmeyi başarmıştır.
Normal telefon konuşmalarından bile daha kaliteli bir sesli görüşme deneyimini kullanıcılara ücretsiz olarak sunan Viber'ı kullanabilmek için ihtiyacınız olan tek şey iyi bir internet bağlantısıdır.
Oldukça kolay kullanımlı bir uygulama olan Viber, sade ve şık kullanıcı arayüzüyle de kullanıcıların beğenisini toplamaktadır ve bu sayede her gün Viber ailesine yeni kullanıcılar katabilmektedir.
Arkadaşlarınızla ücretsiz olarak mesajlaşabileceğiniz, onlara fotoğraf ve video gönderebileceğiniz, HD kalitesinde sesli görüşmeler yapabileceğiniz, grup sohbetleri oluşturabileceğiniz, ruh halinizi yansıtacak farklı ifadeler ve kendi hazırlayacağınız doodle'ları gönderebileceğiniz bu mükemmel uygulamaya mutlaka iOS cihazlarınız üzerinde yer vermelisiniz.
Viber
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 6,808
- DOSYA BOYUTU 29.61 MB
- Üretici Viber Media Inc.
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Popüler mobil mesajlaşma uygulaması Viber'ın Mac için geliştirilen versiyonudur.
Popüler mobil mesajlaşma uygulaması Viber artık Mac üzerinde de kullanılabilecek. Viber Mac yazılımı sayesinde listenizde bulunan Viber kullanıcılarıyla ücretsiz bir şekilde mesajlaşabilecek ve telefon görüşmeleri yapabileceksiniz.
Viber Mac yazılımı mobil cihazınız üzerinde bulunan Viber uygulaması üzerinde bulunan kişi rehberini, mesajları ve arama geçmişini otomatik olarak eşitler. Böylece Viber üzerinden konuşma başlatmak için PC'nizin konforunu sürebilirsiniz.
Viber Mac Sürümü Özellikleri:
- En iyi kalitede HD sesli aramalar
- Görüntülü aramalar
- Metin mesajları ve fotoğraf gönderme
- Grup konuşmaları
- Eğer mobil cihazınız üzerinde Viber yüklüyse, herhangi bir şekilde kayıt gerektirmez
- Rehber ve mesajlarınızı sizin için cep telefonunuz ve Windows arasında senkronize etme
- Cihazlar arasında devam eden çağrı transferi
Viber
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 36,318
- DOSYA BOYUTU 10.00 MB
- Üretici Viber Media Inc.
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Viber, HD kalitede sesli görüşmelere imkan vermesi, Skype uygulaması gibi kayıt gerektirmeyen onay sistemi, internet bağlantınız üzerinden ücretsiz görüşme imaknı sağlayan popüler bir Windows Phone uygulamasıdır.
Viber, Tango uygulaması gibi görüntülü sohbet uygulamalası olarak görünsede, iPhone ve Android cihazları arasında internet üzerinden HD kalitesinde sesli görüşmeye olanak tanıyor. Bu temel işlevi bakımından Skype'a benzetilebilir. Tek farkı Skype'daki gibi kayıt olmanız gerekmiyor. Whatsapp tarzında SMS onay sistemi sayesinde telefon numaranız kimliğiniz haline geliyor. Kişi listenizede erişim isteyerek, Viber uygulamasını kullanan arkadaşlarınızı işaretlemekte. Rehberinizde arkadaşlarınızın isimlerinin karşısında "Viber" yada "Free Call" etiketleri gördüğünüzde o kişileri Viber üzerinden arayabileceğinizi belirtir.
iPhone, Android, BlackBerry'den sonra Windows Phone altında da Viber'i kullanmaya başlayabileceksiniz. Henüz sesli görüşmelere kapalı olan uygulama şimdilik sadece arkadaş listenizdekilerle sohbet etmenizi ve paylaşımda bulunmanızı sağlamakta.
Genel Özellikler:
- HD ses kalitesi ile ücretsiz arama
- Ücretsiz mesaj ve resim gönderimi
- Mesajlara sticker ve ifade ekleyebilme
- Doğrudan cihazınızın resim galerisinden Viber'de resim paylaşabilme
- Canlı kutucuklar
- Kilit ekranı bildirimleri
- Mesajda konum paylaşma
- 40 kişiye kadar grup sohbeti gerçekleştirebilme
Viber
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 71,622
- DOSYA BOYUTU 1.48 MB
- Üretici Viber Media Inc.
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Viber, HD kalitede sesli görüşmelere imkan vermesi, Skype uygulaması gibi kayıt gerektirmeyen onay sistemi, internet bağlantınız üzerinden ücretsiz görüşme imaknı sağlayan popüler bir BlackBerry uygulamasıdır.
Viber, Tango uygulaması gibi görüntülü sohbet uygulamalası olarak görünsede, iPhone ve Android cihazları arasında internet üzerinden HD kalitesinde sesli görüşmeye olanak tanıyor. Bu temel işlevi bakımından Skype'a benzetilebilir. Tek farkı Skype'daki gibi kayıt olmanız gerekmiyor. Whatsapp tarzında SMS onay sistemi sayesinde telefon numaranız kimliğiniz haline geliyor. Kişi listenizede erişim isteyerek, Viber uygulamasını kullanan arkadaşlarınızı işaretlemekte. Rehberinizde arkadaşlarınızın isimlerinin karşısında "Viber" yada "Free Call" etiketleri gördüğünüzde o kişileri Viber üzerinden arayabileceğinizi belirtir.
iPhone, Android, Windows Phone'den sonra BlackBerry altında da Viber'i kullanmaya başlayabileceksiniz. Henüz sesli görüşmelere kapalı olan uygulama şimdilik sadece arkadaş listenizdekilerle sohbet etmenizi ve paylaşımda bulunmanızı sağlamakta.
Genel Özellikler:
- BlackBerry 5.0 ve üzeri destekler.
- Henüz sesli görüşmelere izin verilmemekte.
- Ücretsizdir ve reklam içermez.
- Kullanımı kolaydır. Kişi listenizde viber isimli üyeleri görebilir ve sesli görüşmeyi başlatabilirsiniz.