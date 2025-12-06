Vice City Evlere Geliyor! Rockstar Yeni Ticari Ürünleri Duyurdu

Oyun koleksiyonculuğu da bildiğiniz gibi uzun zamandır ayrı bir sektör konumunda bulunuyor. Koleksiyoncular, sevdikleri oyunlara daha fazla para harcamayı seviyorlar. Bunu iyi bilen büyük şirketler de popüler oyunlar için aksiyon figürü ve tişört dahil pek çok ticari ürünü satışa sunuyorlar. Rockstar Games şirketinin sunduğu Vice City kokulu mum da bunların bir yenisi oldu.

Rockstar Games, Yeni Ticari Ürünlerini Duyurdu: Vice City Kokulu Mum da Var

Grand Theft Auto 6 ile Vice City'ye geri dönüş yapacağız. İlk etapta açıklanan tarih değişmemiş olsaydı, şu anda şehirde maceradan maceraya koşuyorduk. Ne yazık ki artık 19 Kasım 2026 tarihini beklemek durumundayız, ama Amerika menşeli şirketin tatil dönemine özel olarak tanıttığı yeni ticari ürünleri ile bu özlem bir parça olsun giderilmiş olacak. Bu ürünlerin arasında da en çok dikkat çekeni ise Vice Candle isimli kokulu mum oldu.

Joya Studios iş birliği ile hazırlanan bu mum, incir yaprağının, kekik, limon, mate çayı, portakal yağı ve terpenlerin yanı sıra ahududu çiçeği, mimoza, nilüfer, sümbülteber, tavşankulağı, yabani yulaf, yasemin taç yaprakları ve zambak gibi karşımlar ile odanızın havasını Vice City ortamına dönüştürecek.

Yeni ticari ürün yelpazesinde ayrıca Liberty Candle adı verilen bir başka mum daha bulunuyor. Vice Candle ile altmış beş saat kadar yanabilen bu mum ise, kakule, kan portakalı, karabiber ve sedir dahil daha keskin kokular yayıyor. Tercihen kullanabileceği gibi, koleksiyon ürünü olarak saklayabilmek de mümkün oluyor.

Mumların yanı sıra, ticari ürünler arasında Grand Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption 2 baskılı tişörtler, çıkartmalar ve iğneler, Rockstar Games logolu sıfır yaka tişörtler, kırılmaz plastik su şişeleri ve kapı paspasları ve çok daha fazlası bulunabiliyor. Hiç şüphesiz ki bunlar kısa sürede kapış kapış gidecektir. Bilhassa da Grand Theft Auto 6 oyununun etkisi ile yeni ticari ürünler, oyuncular tarafından olumlu bir şekilde karşılandı.