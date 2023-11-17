249 TL Değerindeki Victoria 3 Ücretsiz Oldu!

Son yıllardaki artan döviz kurları ve dalgalanmalar oyun sektörünü oldukça derinden etkiledi. Öyle ki Steam 3 gün sonra TL desteğini çekerek Türkiye'ye dolarla satış yapmaya başlayacak.

Bu bağlamda indirimler ve ücretsiz erişilebilen oyunlar da oyuncular için büyük önem taşımaya başladı. Tam da bu doğrultuda sevilen bir oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Paradox Interactive'in en yeni ve en sevilen yapımlarından biri olan Victoria 3, 3 gün boyunca ücretsiz olarak oynanabilir durumda.

Bu süreçte oyunu oynayıp beğenen kişiler, deneyimlerini oyunu satın alarak ana oyuna aktarabilecek ve oyun bu süreçte tüm paketleriyle %50 indirim ile satılmakta.

Victoria 3 Fragmanı

Victoria 3 Konusu

Paradox Development Studio, seni 19. yüzyılın heyecan ve değişim dolu karmaşasında kendi ideal toplumunu inşa etmeye davet ediyor. Paradox'un tarihindeki en sevilen oyunlardan biri olan Victoria 3'te toplumundaki çakışan çıkarları dengele ve hak ettiğin konumu elde et.

Victoria 3 Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşlemci: Intel® Core™ i3-3250 veya AMD® FX 8370 (AVX desteği gereklidir)

Intel® Core™ i3-3250 veya AMD® FX 8370 (AVX desteği gereklidir) RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: Nvidia® GeForce™ GTX 660 (2GB) veya AMD® R7 370 (2GB) veya Intel® HD Graphics 630 veya AMD Radeon™ Vega 8

Nvidia® GeForce™ GTX 660 (2GB) veya AMD® R7 370 (2GB) veya Intel® HD Graphics 630 veya AMD Radeon™ Vega 8 Depolama: 10 GB

Önerilen

İşlemci: Intel® Core™ i5-6600K veya AMD® Ryzen 5 2600X (AVX desteği gereklidir)

Intel® Core™ i5-6600K veya AMD® Ryzen 5 2600X (AVX desteği gereklidir) RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: Nvidia® GeForce™ GTX 1660 (6GB) veya AMD® RX 590 (8GB)

Nvidia® GeForce™ GTX 1660 (6GB) veya AMD® RX 590 (8GB) Depolama: 10 GB

Peki siz Victoria 3 oynama imkânı yakaladınız mı? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.