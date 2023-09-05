Hemen Victoria 3 indirin ve 19. yüzyılın heyecan ve değişim dolu karmaşasında kendi toplumunuzu yaratın.

Kemal Tavus - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Strateji oyunları konusunda usta diyebileceğimiz bir firma olan Paradox Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan Victoria 3, 2022 yılında çıkış yaptı. Büyük strateji türünde bir oyun olan Victoria 3 uzun bir zamandır bekleniyordu. Bazı oyuncuların beklentisini karşılayamayan Victoria 3 oyuncuları adeta ikiye böldü.

Oyunun eksik yönlerinin olduğunu düşünenler birkaç yıl sonra oyunun daha iyi bir hale geleceklerini düşündükleri için mesafeliler ancak bazı Victoria oyuncuları bu yapımı beğendi. Şu noktada oyunu sevip sevmeyeceğinizi öğrenmek için en iyi yol denemek gibi duruyor.

19. yüzyılda geçen bu oyun; ekonomi, tarih, düşünme ve strateji sevenlere hitap eden bir yapım. Kendi toplumunuzu kurduğunuz bu oyunda kuralları belirleyen sizsiniz.

Victoria 3 İndir

Bir an önce Victoria 3 indirin ve 19. yüzyıl atmosferini içinize çekin. Kendi ideal toplumunuzu yaratın ve medeniyetinizin temel taşlarını inşa edin.

Victoria 3 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 Home 64 Bit

: Windows 10 Home 64 Bit İşlemci : Intel Core i3-3250 ya da AMD FX 8370 (AVX desteği gerekli)

: Intel Core i3-3250 ya da AMD FX 8370 (AVX desteği gerekli) Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 660 (2GB) ya da AMD R7 370 (2GB) ya da Intel HD Graphics 630 ya da AMD Radeon Vega 8

: Nvidia GeForce GTX 660 (2GB) ya da AMD R7 370 (2GB) ya da Intel HD Graphics 630 ya da AMD Radeon Vega 8 Depolama: 10 GB kullanılabilir alan