Viewsonic 360Hz Ekranlı Oyun Monitörü Tanıttı! 27 İnç Büyüklüğünde

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. Viewsonic, VX27G26-2K-3 isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla beraber monitörün teknik özellikleri ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Viewsonic VX27G26-2K-3 Özellikleri

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Teknolojisi: Fast IPS

Fast IPS Ekran Yenileme Hızı: 360Hz

360Hz Ekran Tepki Süresi: 1 ms

1 ms Renk Gamı: %100 sRGB ve %98 DCI-P3 kapsama

%100 sRGB ve %98 DCI-P3 kapsama Portlar: 2 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.1, 1 x ses girişi ve 1 x USB Type-A

27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Viewsonic VX27G26-2K-3, Fast IPS üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük ve 360Hz yenileme hızı sunuyor. 360Hz yenileme hızı, standart 60Hz yenileme hızına kıyasla çok daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Monitör 178 derece görüş alanına sahip.

Viewsonic tarafından tanıtılan monitör, 1 ms tepki süresi sunuyor. Düşük tepki süresi, özellikle oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde önemli bir avantaj sağlıyor. Bu düşük tepki süresi, hareket bulanıklığını minimum seviyeye indirerek oyunlarda rakiplerinizi daha net görmenizi sağlıyor.

Siyah renge sahip olan monitör, yüzde 98 DCI-P3 ve yüzde 100 sRGB renk gamını kapsıyor. Bu geniş aralık, renklerin hem çok daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesini sağlıyor. Böylece hem grafik tasarım gibi profesyonel işlerde hem de oyun oynarken önemli bir avantaj elde ediliyor.

Monitör Adaptive-Sync ve NVIDIA G-SYNC teknolojilerini destekliyor. Bu teknolojiler, monitörün yenileme hızı ile ekran kartının kare hızının senkronize olmasını sağlıyor. Böylece ekran yırtılması ve takılma gibi sorunlarla karşılaşılmıyor. İnce çerçevelere sahip olan monitör 1000:1 kontrast oranı sunuyor.

Kullanıcılar bu sayede kendi oturuş pozisyonlarına ve masa düzenlerine göre monitörü en uygun açıda kullanabiliyor. Monitörün portları arasında iki adet DisplayPort 1.4, iki adet HDMI 2.1, bir adet ses girişi ve bir adet USB Type-A portu bulunuyor. Monitörün fiyat etiketi henüz açıklandı. Viewsonic'un pek çok monitör modeli Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla yeni monitörün de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.