Tasarımıyla Fark Yaratan Bilgisayar Tanıtıldı! İşlemcisi Çok Güçlü

Acemagic, NES oyun konsolunu andıran retro bir tasarıma sahip mini bilgisayar tanıttı. Retro X5 olarak indirilen bilgisayarın dış görünümü her ne kadar retro olsa da içerisinde modern donanım bulunuyor. En güncel kablosuz bağlantı teknolojilerini destekleyen bilgisayarda AMD tarafından geliştrilen güçlü bir işlemci yer alıyor.

Acemagic Retro X5 Özellikleri

İşlemci: AMD Ryzen AI 9 HX 370

AMD Ryzen AI 9 HX 370 Ekran Kartı: Radeon 890M

Radeon 890M RAM: 128 GB'a kadar DDR5 destekliyor.

128 GB'a kadar DDR5 destekliyor. Depolama: 4 TB'a kadar PCIe 4.0 SSD destekliyor

4 TB'a kadar PCIe 4.0 SSD destekliyor Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4

ve Bluetooth 5.4 Portlar: 1 x USB4, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 x DisplayPort 2.0, 2 x 2.5G Ethernet, 1 x 3.5mm ses girişi

Acemagic Retro X5 gücünü AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen AMD Ryzen AI 9 HX 370, dört adet Zen 5 ve sekiz adet Zen 5c olmak üzere toplamda 12 adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci 5.1 GHz hıza kadar çıkabiliyor.

Turbo mod sayesinde hem oyunlarda hem de 3D modelleme ve yazılım geliştirme gibi yoğun işlemc gücü gerektiren işlerde daha yüksek hız elde edilebiliyor. Böylece işlemcinin sürekli yüksek hızda çalışmasına gerek kalmıyor. Yalnızca gerekli olan anlarda performans artışı elde ediliyor. Bu da işlemcinin daha veirmli bir şekilde çalışmasına imkân tanıyor.

Mini bilgisayarda Radeon 890M entegre ekran kartı bulunuyor. RDNA 3+ mimarisine sahip olan bu ekran kartı normalde 400 MHz hızında çalışıyor ancak turbo modda 2900 MHz hıza kadar çıkabiliyor. Bu ekran kartı Full HD çözünürlükte Valorant, League Of Legends ve Counter-Strike 2 dahil olmak üzere pek çok oyunu sorunsuz şekilde oynatabiliyor.

Portlar arasında bir adet USB4, iki adet USB 3.2 Gen 2 Type-A, iki adet USB 3.2 Gen 1 Type-A, bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-C, bir adet DisplayPort 2.0, 2 x 2.5G Ethernet ve bir adet 3,5 mm ses girişi yer alıyor. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı teknolojilerini destekleyen bilgisayar 128 GB'a kadar RAM, 4 TB'a kadar SSD desteği sunuyor.

Acemagic Retro X5 Fiyatı

Retro görünümü ve güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplayan Acemagic Retro X5 için 6 bin 499 yuan (40 bin 821 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çin'de satışa sunulan min ibilgisayarın global sürümüne dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Dolayısıyla bilgisayarın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil.