ViewSonic'ten 340 Hz'lik Yeni Oyuncu Monitörü! RGB Aydınlatması Var

Özellikle gelişmiş ekran teknolojileri ile adından söz ettiren ViewSonic, yeni monitörü VX27G26-2K-9'u tanıttı. Yüksek yenileme hızı, yüksek çözünürlüğü ve dikkat çekici özellikleriyle öne çıkan model, oyunculara hitap ediyor. Peki ViewSonic VX27G26-2K-9 teknik özellikleri neler?

ViewSonic VX27G26-2K-9 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Panel: IPS

IPS Çözünürlük: 2560 x 1440 piksel (QHD)

2560 x 1440 piksel (QHD) Görüntü Oranı: 16:9

16:9 Renk Derinliği: 10 bit

10 bit Yenileme Hızı: 320 Hz, 340 Hz (hız aşırtma)

320 Hz, 340 Hz (hız aşırtma) Tepki Süresi: 1 ms (GtG)

1 ms (GtG) Parlaklık: 450 nit (tepe)

450 nit (tepe) Kontrast Oranı: 1000:1

1000:1 Renk Gamı: %97 DCI-P3, %100 sRGB

%97 DCI-P3, %100 sRGB HDR Desteği: Var (HDR10)

Var (HDR10) Adaptif Senkronizasyon: AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync uyumlu

AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync uyumlu Oyuncu Özellikleri: 24,5 inç görüntüleme modu, siyah dengeleme, gece görüşü

24,5 inç görüntüleme modu, siyah dengeleme, gece görüşü Görüntü Modları: FPS, RTS, MOBA, Film, Web, Metin, Mac, Tıbbi Gri Tonlama

FPS, RTS, MOBA, Film, Web, Metin, Mac, Tıbbi Gri Tonlama Bağlantılar: ​ 2 x HDMI 2.1 2 x DisplayPort 1.4 1 x 3,5 mm kulaklık girişi

VESA Desteği: Var (100 x 100 mm)

ViewSonic VX27G26-2K-9, ön tarafında üç tarafı ince çerçeveli bir tasarımla geliyor. Arka kısımdaysa RGB aydınlatma ile desteklenen, "G" harfi şeklinde özel bir ışklandırma bulunuyor. Monitörde 27 inç büyüklüğünde bir IPS panel yer alıyor. 2560 x 1440 piksel (QHD) çözünürlük sunan ekran, yüksek netliği sayesinde kaliteli bir görüntü sunuyor. Böylece piksellerin fark edilmesini zorlaştırıyor.

320 Hz yenileme hızına sahip olan monitör, hız aşırtma ile bu değeri 340 Hz'e kadar çıkarabiliyor. Böylece özellikle rekabetçi oyunlarda önemli bir artı sağlıyor. Ekranın tepki süresi ise 1 ms olarak belirtiliyor. Bu da yine başta rekabetçi oyunlar olmak üzere birçok açıdan önemli bir avantaj sağlıyor.

450 nit tepe parlaklık sunan monitör; HDR10, AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync teknolojilerini de destekliyor. HDR10 daha canlı renkler ve daha yüksek kontrast sunarken, FreeSync ve G-Sync teknolojileri ekran kartı ile monitör arasındaki senkronizasyonu sağlayarak görüntü yırtılması ve takılmaları azaltıyor. Bu da kullanıcı deneyimini yükseltiyor.

Monitör 27 inç boyutunda olsa da 24,5 inç modu da sunuyor. Bu özellik sayesinde ekrandaki görüntü yazılımsal olarak 24,5 inç boyutuna küçültülebiliyor. Monitörün özellikle oyunculara hitap ettiğini belirtmiştik. Bu doğrultuda panelde FPS, RTS ve MOBA oyunları için özel renk modları bulunuyor. Bu modlar oyun deneyimini iyileştiriyor. Ayrıca film izleme, internette gezinme, metin okuma, Mac ve gri ton gibi farklı seçenekler de sunuluyor.

100 x 100 mm VESA desteğine sahip ViewSonic VX27G26-2K-9, böylelikle duvar askı aparatlarına veya masaüstü hareketli kollara monte edilebiliyor. Bağlantı tarafındaysa iki adet HDMI 2.1, iki adet DisplayPort 1.4 ve bir adet 3,5 mm kulaklık girişine yer veriyor. Monitörün standı -5 ile 20 derece arasında eğim ayarı sunuyor. Böylece kullanıcılar, kendilerine göre eğim verebiliyor.

ViewSonic VX27G26-2K-9 Fiyatı Ne Kadar?

ViewSonic, VX27G26-2K-9 modelinin fiyatını henüz açıklamadı. Monitör şu an için Asya ülkesi Çin'de duyuruldu. Fiyatının da yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

ViewSonic VX27G26-2K-9 Türkiye'de Satışa Sunulacak mı?

ViewSonic, VX27G26-2K-9 modelinin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili henüz resmî bir açıklama yapmadı. Şirket monitörü ilk etapta Çin'de tanıtmış olsa da yakında küresel olarak da duyurulması bekleniyor. ViewSonic'in geçmişte birçok oyuncu monitörünü Avrupa ve Türkiye dahil olmak üzere birçok pazarda satışa sunduğu biliniyor. Bu nedenle VX27G26-2K-9'un Türkiye'ye gelme ihtimali yok değil.

Editörün Yorumu

ViewSonic'in yeni tanıttığı VX27G26-2K-9 monitör gerçekten iddialı görünüyor. Özellikle bazı oyunlara özel modlara sahip olması, oyuncular için çok daha dikkat çekici hâle getiriyor. Fiyatı henüz açıklanmadı ancak yakın zamanda duyurulması bekleniyor. Rekabetçi bir fiyatla satışa sunulursa en çok satan monitörler arasına girebilir.