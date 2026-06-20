Efsane Oyun Yüzde 90 İndirime Girdi! Bu Fırsat Kaçmaz

Popüler dijital oyun mağazası Steam, oyuncuların hoşuna giden kampanyalar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Platformda son olarak yeni bir etkinlik başlatıldı. Bu kapsamda en iyi RPG oyunları arasında yer alan The Witcher 3: Wild Hunt, dikkat çekici bir indirimle satışa sunuldu. Peki The Witcher 3: Wild Hunt fiyatı ne kadara düştü?

The Witcher 3: Wild Hunt Fiyatı Ne Kadara Düştü?

CD Projekt Red tarafından geliştirilen The Witcher 3: Wild Hunt, Steam'de yüzde 90 indirime girdi. Böylece normalde 29,99 dolar (1.400 TL) fiyat etiketiyle satılan oyunun fiyatı 2,99 dolara (140 TL) düştü. Sadece hikâyesiyle değil, sunduğu geniş ve detaylı dünyayla da en iyi açık dünya oyunları arasında gösterilen yapım, incelemelerde son derece olumlu notuna sahip.

Bu arada oyunun çok daha fazla içerik sunan Complete Edition sürümü de indirime girdi. Normalde 37,99 dolara (1.760 TL) satılan The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition, yüzde 80 indirimle 7,59 dolara (350 TL) düştü. Kampanyanın 25 Haziran'a kadar süreceğini söyleyelim. Oyun bu tarihten sonra normal fiyatına dönecek.

The Witcher 3: Wild Hunt Nasıl Bir Oyun?

2015 yılının mayıs ayında piyasaya sürülen The Witcher 3: Wild Hunt'ta Rivyalı Geralt karakterini kontrol ediyoruz. Fantastik bir evrende geçen yapım; güçlü ana hikâyesi, oyuncu seçimlerine göre değişebilen görevleri ve etkileyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Şimdiye kadar çok sayıda ödül kazanan oyun, oyunculara zengin içerik sunan ana ve yan görevlere sahip. Bu sayede onlarca saat sürebilen uzun soluklu bir eğlence vadediyor.

The Witcher 3: Wild Hunt Türkçe Destekliyor mu?

The Witcher 3: Wild Hunt, resmî Türkçe dil desteğine sahip. Oyunda Türkçe altyazı ve arayüz seçenekleri bulunuyor. Böylece oyunu kendi dilimizde oynayarak hikâyeyi ve diyalogları daha rahat anlayabiliyoruz.

The Witcher 3: Wild Hunt PC Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 (64-bit) Windows 10 / 11 (64-bit) İşlemci Intel Core i5-2500K 3.3 GHz / AMD A10-5800K 3.8 GHz Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 5 1600 Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 480 RAM 6 GB 8 GB Depolama Alanı 50 GB kullanılabilir alan 50 GB kullanılabilir alan DirectX Sürümü DirectX 11 DirectX 12

Editörün Yorumu

Bana kalırsa The Witcher 3: Wild Hunt, yıllar geçmesine rağmen hâlâ hem en popüler hem de en sevilen oyunlar arasında yer alıyor. Özellikle yüzde 90 indirimi sayesinde hem dünya genelinde hem de Türkiye'de rahatlıkla satın alınabilecek oyunlardan biri. Üstelik düşük fiyatına rağmen sunduğu içerik miktarı ve oyun kalitesinin oldukça yüksek olduğunu söylemem gerekiyor.