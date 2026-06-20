Cyberpunk 2077'nin Geliştiricisinden Şaşırtan İtiraf: "Oyuncuların Güvenini Kaybettik"

CD Projekt RED'in eş CEO'su Michał Nowakowski, kısa süre önce yaptığı açıklamada Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışının ardından bazı oyuncuların şirkete olan güvenini kalıcı olarak kaybetmiş olabileceklerini kabul etti. Buna rağmen şirket, son birkaç yıl içinde geliştirme süreçlerinde yaptığı değişiklikler ve gelecekte piyasaya süreceği yeni oyunlarla kaybettiği itibarı yeniden kazanabileceğine inanıyor.

CD Projekt RED, Oyuncuların Güvenini Yeniden Kazanabilecek mi?

Katıldığı bir röportajda konuşan Nowakowski, Cyberpunk 2077'nin çıkış sürecini şirket için yürek parçalayıcı olarak tanımladı. CD Projekt RED'in yıllar içinde yayınladığı güncellemeler ile oyunu büyük ölçüde toparladığını ifade eden yönetici, buna rağmen oyuncuların yaşadığı hayal kırıklığının tamamen ortadan kalkmadığını düşünüyor.

Ancak bu konuda oyunculara hak verdiğini belirten Nowakowski, şirketin kaybettiği güveni yeniden kazanabileceğine inandığını söyledi. Eş CEO'ya göre CD Projekt RED, başta The Witcher 4 olmak üzere gelecekte piyasaya süreceği yeni oyunlar ile oyuncuların güvenini tekrar kazanabilir. Öyle ki firma, bu yapımları fırsat olarak görüyor.

Cyberpunk 2077 Çıkışında Neler Yaşanmıştı?

Cyberpunk 2077, yıllar süren geliştirme sürecinin ardından Aralık 2020'de büyük beklentilerle piyasaya sürüldü. Ancak oyun performans sorunları, sık sık yaşanan çökmeler ve çok sayıda teknik hata nedeniyle kısa sürede eleştiri yağmuruna tutuldu. Sorunlar o kadar büyüktü ki Sony, oyunu bir süreliğine PlayStation Store'dan kaldırırken, CD Projekt RED de oyunculara geri ödeme yapmak zorunda kaldı.

CD Projekt RED, bu zorlu başlangıcın ardından oyunu toparlamak için kulları sıvadı. Bu doğrultuda şirket, yıllar boyunca yayınladığı büyük güncellemelerle sorunların büyük bölümünü çözüme kavuşturdu. Bunun sonucunda ilk çıkış döneminde çoğunlukla olumsuz kullanıcı yorumları alan Cyberpunk 2077, bugün birçok platformda çok olumlu değerlendirmeye ulaşmış durumda.

Editörün Yorumu

Cyberpunk 2077'nin 2020'de nasıl bir durumda piyasaya sürüldüğünü çok iyi hatırlıyorum. Gerçekten de beklentilerin oldukça altında kalan ve ciddi teknik sorunlarla boğşan bir oyundu. Bununla birlikte CD Projekt RED'in sonraki yıllarda oyunu toparlamış olmasını da takdir ediyorum. Açıkçası şirkete karşı yaşadığım hayal kırıklığı tamamen ortadan kalkmış değil. Ancak geliştirici ekibin hemen harekete geçip problemleri düzeltmesi nedeniyle hayal kırıklığının bir önemi kalmadı.