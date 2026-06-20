Roblox'a Bakış Açınızı Değiştirecek FPS Oyunu, İlk Günde Rekor Kırdı

Roblox, dünyanın en büyük oyun platformları arasında yer alıyor. Üçüncü taraf geliştiricilerin düzenli olarak yeni oyunlar yayınladığı bu platformda genel olarak blok tabanlı oyunlar öne çıkıyor. Ne var ki yeni yayınlanan TTK Testing, platformdaki birçok oyundan daha farklı grafiklere sahip. Bu durum oyuncuların da dikkatini çekmiş olacak ki oyuncu sayısı ile daha ilk günden büyük bir rekor kırdı.

TTK Testing Ne Kadar Oyuncu Sayısına Ulaştı?

Roblox üzerinden yayınlanan, FPS oyunları arasına katılan TTK Testing, ilk günde 4 milyon oyuncu sayısına ulaştı. Şu an itibarıyla da toplam oyuncu sayısı 6,2 milyon olarak görünüyor. Bunun öne çıkan sebepleri arasında ise oyun platformunun alışagelmiş blok ağırlıklı grafiklerinden ziyade gerçekçi grafiklere sahip olması yer alıyor. Oyuncular, basit grafiklere sahip oyunlardan farklı olmasından dolayı Sable Digital tarafından geliştirilen oyuna yoğun ilgi gösteriyor.

TTK Testing Nasıl Bir Oyun?

TTK Testing, büyük ölçüde Ready or Not adlı oyundan esinlenilmiş bir yapım ki bunu geliştirici de açıkça belirtiyor. Oyun henüz erken erişim aşamasında. Çok basit bir oynanışa sahip. Oyuna başlıyorsunuz, çeşitli silahlarla çatışıyorsunuz. Yani çok büyük bir amacınız bulunmuyor.

Her ne kadar farklı bir amacı olmayan yapım olsa da onun bu platformda öne çıkmasını sağlayan nokta, grafikler ve vuruş hissiyatı. Hatta bodycam yani yaka kamerası efektler de kullanılarak daha gerçekçiliği mümkün olduğunca üst düzeye çıkarıyor. Roblox'ta blok tabanlı oyunlara o kadar çok alışıldı ki pek çok kişi bunun Roblox'ta yer almasının oldukça şaşırtıcı olduğunu düşünüyor.

Geliştirici, bütün zamanını oyuna ayırmış değil. Sadece boş vakitlerinde geliştiriyor. Bu da onun için önceliğin ticari hedefler olmadığını, sadece farklı bir şeyler yaparak oyunculara etkileyici bir yapım sunmak olduğunu gösteriyor. Bu arada geliştiricinin geleceğe yönelik bazı planları da bulunuyor. Bunların arasında arkadaşlarınızla birlikte NPC'lere karşı mücadele verebileceğiniz modlar, hikâyeli görevler, takım odaklı çok oyunculu modlar bulunuyor.

TTK Testing Kimlere Göre Bir Oyun?

TTK Testing, hızlı tempolu bir aksiyon oyunu oynamaktan keyif alanlara hitap ediyor. Counter-Strike, Ready or Not ve Call of Duty gibi oyunlar oynadıysanız, gerçekçi grafiklere sahip oyunlar seviyorsanız siz de bu yapımı oynarken eğlenebilirsiniz. Öte yandan daha çok yavaş bir temposu olan oyunlar oynuyorsanız sizin için çok ilgi çekici olmayabilir.

Editörün Yorumu

Roblox, geliştiricilere gerçekten çok etkileyici oyunlar yapma imkânı sunuyor. Son birkaç yıl içinde Roblox Studio'yu (oyun geliştirme ve yayınlama uygulaması) epey geliştirdi. Yani bu oyunları geliştirmek, öncekine kıyasla daha kolay hâle geldi. Ne var ki geliştirmesi kolay olduğu için blok tabanlı oyunlara yine ağırlık verilmeye devam ediliyor. Umuyorum ki bu oyunların yerine TTK Testing gibi gerçekçi grafiklere sahip oyunlara ağırlık verilmeye başlanır ve Roblox da çok daha geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden platforma dönüşür.