ViewSonic 320Hz Ekranlı Oyun Monitörü Tanıttı! 27 İnç Büyüklüğünde

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. ViewSonic, XC27G66 isimli yeni monitör tanıttı. Bununla birlikte monitörün özellikleri ve tasarımı belli oldu ancak fiyat etiketi henüz açıklanmadı. Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

ViewSonic XC27G66'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Teknolojisi: Fast IPS

Fast IPS Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Tepki Süresi: 1 ms

1 ms Ekran Yenileme Hızı: 320Hz

320Hz Ekran Parlaklığı: 500 nit

500 nit Kontrast Oranı: 1300:1

1300:1 Renk Gamı: %100 sRGB ve %99 DCI-P3

%100 sRGB ve %99 DCI-P3 Portlar: 2 x HDMI 2.1 ve 1 x DisplayPort 1.4

ViewSonic XC27G66'nın Ekranı Nasıl?

ViewSonic XC27G66, 27 inç ekran büyüklüğüne sahip. Monitör, Fast IPS ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 500 nit parlaklık ve 1300:1 kontrast oranı sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Çok şık tasarıma sahip olan oyun monitörü, yüzde 100 sRGB ve yüzde 99 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi, renklerin hem çok daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Böylece hem grafik tasarım gibi profesyonel işlerde hem de oyunlarda büyük bir avantaj elde ediliyor.

Monitörde AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync mevcut. Bu teknolojiler, monitörün yenileme hızını ekran kartının ürettiği kare hızına uyumlu hâle getiriyor. Normalde monitör ile ekran kartı senkronize şekilde çalışmadığında görüntü yırtılması ve takılma gibi problemler yaşanabiliyor. AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync, bu uyumsuzluğu ortadan kaldırıyor. Bu sayede monitörde ekran yırtılması ve takılma gibi sorunlarla karşılaşılmıyor.

ViewSonic XC27G66'nın Yenileme Hızı Nedir?

Monitör, 320Hz yenileme hızı sunuyor ancak hız aşırtması yapılarak bu değer 340Hz'e kadar çıkartılabiliyor. Cihaz ayırca 1 ms tepki süresine sahip. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi, özellikle Counter Strike 2 ve Valorant gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde önemli bir avantaj sağlıyor.

ViewSonic XC27G66'da Hangi Portlar Bulunuyor?

ViewSonic'in yeni oyun monitöründe iki adet HDMI 2.1 ve bir adet DisplayPort 1.4 portları bulunuyor. HDMI 2.1, özellikle yeni nesil konsollarda yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızlarını destekleyerek daha akıcı bir deneyim sunuyor. DisplayPort 1.4 ise bilgisayarın ürettiği görüntüyü ekrana kayıpsız yansıtarak oyunlarda daha iyi bir deneyim elde etmemize sağlıyor.

ViewSonic XC27G66 Türkiye'de Satılacak mı?

ViewSonic XC27G66'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Viewsonic'in çok sayıda monitörü satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda ViewSonic XC27G66'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.