720Hz OLED Ekranlı Monitör Tanıtıldı! Fiyatı Şaşırttı

Oyun monitörlerine yeni bir model daha eklendi. ViewSonic, XG273F isimli yeni bir oyun monitörü tanıttı. Bununla birlikte monitörün teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Yeni oyun monitörü yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Peki, ViewSonic'in yeni monitörü neler sunuyor?

ViewSonic XG273F Özellikleri

Ekran Boyutu: 26,5 inç

26,5 inç Ekran Teknolojisi: WOLED

WOLED Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel (QHD)

1440 x 2560 piksel (QHD) Tepki Süresi: 0,02 ms

0,02 ms Yenileme Hızı: QHD modunda 540Hz, HD modunda 720Hz

QHD modunda 540Hz, HD modunda 720Hz Renk Derinliği / Kapsamı: Doğal 10-bit / %99.5 DCI-P3

Doğal 10-bit / %99.5 DCI-P3 Parlaklık: SDR modunda 335 nit / HDR modunda 555 nit / %1.5 APL'de 1500 nit

SDR modunda 335 nit / HDR modunda 555 nit / %1.5 APL'de 1500 nit Bağlantı Portları: iki adet HDMI 2.1, iki adet DisplayPort 1.4, kulaklık girişi

iki adet HDMI 2.1, iki adet DisplayPort 1.4, kulaklık girişi Sertifikasyon: VESA ClearMR 21000, HDR10

VESA ClearMR 21000, HDR10 Fiziksel Özellikler: Ayarlanabilir Stand, 100x100mm VESA Desteği

26,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ViewSonic XG273F, WOLED ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük ve 0,02 ms tepki süresi sunuyor. Oyun monitörü, QHD çözünürlükte 540Hz, HD modunda ise 720Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki hızı, özellikle yarış ve hızlı tempolu aksiyon oyunlarında deneyimi üst seviyeye taşıyor.

ViewSonic tarafından tanıtılan oyun monitörü, doğal 10-bit renk derinliği ve yüzde 99.5 DCI-P3 renk kapsamı sunuyor. ViewSonic XG273F, SDR modunda 335 nit, HDR modunda 555 nit, %1.5 APL'de ise 1500 nite kadar parlaklığa ulaşabiliyor. Daha iyi bir oyun deneyimi elde edilmesi için Eagle Eye, Cat Eye ve Night Vision gibi özel modlar da bulunuyor.

VESA'nın ClearMR 21000 sertifikasına ve HDR10 desteğine sahip olan monitörde iki adet HDMI 2.1, iki adet DisplayPort 1.4 ve kulaklık çıkışı mevcut. Montiörde ayrıca ayarlanabilir standa bulunuyor. 100 x 100mm VESA montaj desteğine sahip olan monitör standla birlikte 6 kilogram, standsız 3,4 kilogram ağırlığında.

ViewSonic XG273F Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan ViewSonic XG273F için 7.999 yuan (48.070 TL) fiyat etiketi belirlendi. Beyaz renk seçeneğine sahip olan monitörde RGB aydınlatma sistemi de bulunuyor. Çin'de satışa sunulan oyun monitörünün diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil.