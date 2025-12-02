Oyuncuların En Çok Kullandığı Ekran Kartları Belli Oldu

Valve, Steam'in 2025 yılının kasım ayını kapsayan donanım ve yazılım anketini paylaştı. Bu anketle beraber en popüler ekran kartları da dahil olmak üzere çok çeşitli veriler elde edildi. Peki, oyunlarını Steam üzerinden alan oyuncular en çok hangi donanımları tercih ediyor?

Steam'in yeni anket sonuçlarını incelediğimizde 16 GB RAM'in yüzde 40,94'lük bir oranla ilk sırada geldiğini görüyoruz. Bunu yüzde 38,96 ile 32 GB, yüzde 7,93 ile 8 GB RAM takip ediyor. 4 GB RAM ise yüzde 1,50 ile en düşük kullanım oranına sahip.

En popüler ekran kartlarının başında yüzde 4,44 ile NVIDIA GeForce RTX 4060 (Laptop GPU) geliyor. Bunu sırasıyla GeForce RTX 3060 (%4,33), GeForce RTX 4060 (%%4,15), GeForce RTX 3050 (%3,11) ve GeForce GTX 1650 (%2,93) izliyor. Önceki aylara bakacak olduğumuzda ise en keskin düşüşün GeForce GTX 1650'de yaşandığını görüyoruz.

Ankete katılan oyuncuların yüzde 94,79'u Windows, yüzde 2,02'si macOS, yüzde 3,20'si Linux kullanıyor. Windows kullanıcılarının yüzde 65,59'u ise Windows 11 işletim sistemini tercih ediyor. Desteği kesilen Windows 10'u kullananların oranı ise yüzde 29,06 seviyesinde. Bu da eski işletim sisteminden hâlâ vazgeçemeyen kullanıcıların sayısının bir hayli yüksek olduğunu gösteriyor.

En Popüler Ekran Kartları

NVIDIA GeForce RTX 4060 (Laptop GPU): %4.44 NVIDIA GeForce RTX 3060: %4,33 NVIDIA GeForce RTX 4060: %4,15 NVIDIA GeForce RTX 3050: %3,11 NVIDIA GeForce RTX 1650: %2,93 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti: %2,76 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti: %2,49 NVIDIA GeForce RTX 3070: %2,34 NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop GPU): %2,25 AMD Radeon(TM) Graphics: %2,24 NVIDIA GeForce RTX 5070: %2,23 NVIDIA GeForce RTX 4070: %2,16 NVIDIA GeForce RTX 2060: %2,03 AMD Radeon Graphics: %1,91 NVIDIA GeForce GTX 1060: %1,86

Peki, siz bu anket sonuçları ile ilgili ne düşünüyorsunuz?