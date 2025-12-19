Vin Diesel'lı ARK 2 İçin Epey Bekleyeceğiz: Çıkış Tarihi Belli Oldu

Eğer ARK 2 için bekleyişteyseniz, önümüzde en az üç yıllık bir zamanın olduğunu söyleyelim. Snail Games Yatırımcı sunumu sırasında Studio Wildcard'ın yaptığı açıklamalar, devam oyununu bekleyenleri üzdü. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

ARK 2 İçin Önümüzde Daha Yıllar Var

Başrolünde Vin Diesel’ın bulunduğu devam oyunu, 2020 yılının The Game Awards şovundaki duyurusu ile büyük sükse yapmıştı. PC (Steam), PlayStation 5 ve Xbox Series için geliştirilen ve ilk günden de Game Pass servisine eklenecek olan devam oyunu, hikaye olarak yabancı bir gezegendeki Genesis: Part 2 olaylarının sonrasında geçiyor. Duyurulduğunda 2023 yılında çıkması planlanmış olsa da bu plan tutmamıştı. Bugün gerçekleştirilen Snail Games Yatırımcı sunumu sırasında, oyunun 2028 yılında çıkacağı açıklandı.

Sunumda ayrıca Studio Wildcard'ın kurucu ortağı Jeremy Stieglitz, ARK: Survival Ascended'ın içerik yol haritası hakkında da konuştu. Verilen bilgilere göre, bugün itibarıyla yayınlanan The Lost Colony isimli ilk büyük genişleme paketinin ardından 2027 yılının son çeyreğinde Legacy of Santiago oyuncuların beğenisine sunulacak.

Stieglitz, Legacy of Santiago için önemli bilgiler verdi. Öyle ki bu genişleme paketinin ARK 2 hikayesi ile doğrudan bağlantılı olup, devam oyununda karşımıza çıkacak bazı mekanikler için ön tanıtım rolü oynayacak. Yani anlayacağınız üzere sıradaki genişleme paketi, büyük bir öneme sahip ve ARK 2 için bir test sürüşü olacak. İhtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılmasının ardından da devam oyunu ile buluşacağız.

Son olarak, bir diğer merak konusu da aydınlığa kavuştu. Bildiğiniz gibi tanıtım fragmanında Vin Diesel'ın da görünmesi ile oyunun büyük bir ilgi odağı olduğu bir gerçek ve oyundaki rolü de merak ediliyor. Geliştirici stüdyonun açıklamasına göre Diesel'ın hikayedeki rolü, projeye ayırabileceği zamana göre değerlendirilecekmiş. Yani çekimlere ayıracağı zamanın oyunun hikayesi için önemli bir kriter olacak.