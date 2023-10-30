Üst düzey grafiklere sahip olan ARK: Survival Ascended'da, arkadaşlarınızla birlikte dinozorların arasında kabilenizi kurun ve hayatta kalın.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dinozorların ve ilkel yaratıkların bulunduğu bu akılalmaz dünyaya adın atın. ARK: Survival Ascended oyununda, yeniden tasarlanan bu eşsiz dünyayı keşfedin ve yapılarınızı inşa edin. En vahşi dinozor hayatta kalma deneyimi yeniden doğuyor. Unreal Engine 5 ile geliştirilen ARK: Survival Ascended, üst düzey grafikleriyle birlikte karşımıza çıkıyor.

Gelişmiş grafiklerinin yanı sıra; dinamik su gibi yeni üst düzey fizik sistemi de oyunun içerisinde yer alıyor. çalı, ağaç, çim, su, patlama, mermiler ve aklınıza gelebilcek her şey ile fiziksel etkileşime girebilir ve gerçekçi bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

ARK: Survival Ascended İndir

Hayatta kalmalısınız ve bunun için de kaynak üretmek zorundasınız. Yiyecek, su, sıcaklık ve hava koşullarına göre hareket etmeli, adayı her daim keşfetmelisiniz. Hasatlarınızı yapın ve yeni yapılar inşa edin.

Platformlara arası da oynayabildiğiniz bu oyunda, kabilenizi kurun ve arkadaşlarınızla çevrimiçi bir şekilde oynayın. Siz de ARK: Survival Ascended indirerek, dinozorların arasında kabilenizi kurup hayatta kalmaya çalışabilirsiniz.

ARK: Survival Ascended Sistem Gereksinimleri