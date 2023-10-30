ARK: Survival Ascended
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 68.36 GB
- Üretici tudio Wildcard, Snail Games USA
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Üst düzey grafiklere sahip olan ARK: Survival Ascended'da, arkadaşlarınızla birlikte dinozorların arasında kabilenizi kurun ve hayatta kalın.
Dinozorların ve ilkel yaratıkların bulunduğu bu akılalmaz dünyaya adın atın. ARK: Survival Ascended oyununda, yeniden tasarlanan bu eşsiz dünyayı keşfedin ve yapılarınızı inşa edin. En vahşi dinozor hayatta kalma deneyimi yeniden doğuyor. Unreal Engine 5 ile geliştirilen ARK: Survival Ascended, üst düzey grafikleriyle birlikte karşımıza çıkıyor.
Gelişmiş grafiklerinin yanı sıra; dinamik su gibi yeni üst düzey fizik sistemi de oyunun içerisinde yer alıyor. çalı, ağaç, çim, su, patlama, mermiler ve aklınıza gelebilcek her şey ile fiziksel etkileşime girebilir ve gerçekçi bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.
ARK: Survival Ascended İndir
Hayatta kalmalısınız ve bunun için de kaynak üretmek zorundasınız. Yiyecek, su, sıcaklık ve hava koşullarına göre hareket etmeli, adayı her daim keşfetmelisiniz. Hasatlarınızı yapın ve yeni yapılar inşa edin.
Platformlara arası da oynayabildiğiniz bu oyunda, kabilenizi kurun ve arkadaşlarınızla çevrimiçi bir şekilde oynayın. Siz de ARK: Survival Ascended indirerek, dinozorların arasında kabilenizi kurup hayatta kalmaya çalışabilirsiniz.
ARK: Survival Ascended Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10/11
- İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5600 XT, NVIDIA GeForce 1080
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 70 GB kullanılabilir alan