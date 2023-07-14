Virgin Galactic, Uzaya Yapacağı İlk Turizm Uçuşu için Tarih Verdi

Richard Branson tarafından 2020 yılında kurulan Virgin Galactic, uzaya yapacağı ilk özel ticari uçuş için belirlediği yol haritasını paylaştı. Şirket Galactic 02 adını verdiği bu uçuşu 10 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirecek.

Uzaya İlk Ticari Uçuş Gerçekleşiyor

Uzay araştırmaları şirketi, ödeme yapan ilk 3 kişiyi, günümüz yolcu uçağının çıktığı seviyeden yaklaşık sekiz kat daha yüksek bir seviyeye taşıyacak. Astronot ekibinin eşlik edeceği grup Dünyayı uzayda belirlenen o noktadan izleme fırsatı yakalayacak.

Milyonların merakla beklediği yolculuğun başlangıcı ve bitişi yaklaşık 70 dakika sürecek. Şirket uçuş hakkındaki detaylı bilgileri yakın bir zamanda kamuoyuyla duyuracak. Virgin Galactic, uzay merakı olan insanların hayatında yapmayı en çok istediği bu yolculuğun ilerleyen zamanlarda daha sık gerçekleieceğini söyledi.

Önümüzdeki ay gerçekleşecek bu ihtişamlı uçuşa karşı olanlar bu tarz ticari uçuşların gereksiz hava kirliliğine neden olduğu için karşı çıkıyor. Şirket ise eleştirilere genç bilim insanlarına yol gösterdiklerini söyleyerek karşılık veriyor. Virgün Galactic geçtiğimiz yıllarda 250.000 dolar olan koltuk fiyatını 2021'de 450.000 dolara çıkarmıştı.