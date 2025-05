Steam'de Popüler Oyunlarda %95'e Varan İndirim! Bu Fırsat Kaçmaz

Steam'de ucuz oyun satın alma fırsatı sunan bir kampanya başladı. Bu kampanya ile birlikte Grand Theft Auto V, Battlefield V Definitive Edition, Battlefield 2042, Need for Speed Heat Deluxe Edition ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü.

Popüler dijital mağaza Steam üzerinden başlayan kampanya kapsamında Battlefield V Definitive Edition yüzde 95 oranında indirime girdi. 2. Dünya Savaşı’nda geçen oyunun fiyatı 49,99 dolardan (1.937 TL) 2,49 dolara (96 TL) düştü.

Ghost Games tarafından geliştirilen Need for Speed Heat Deluxe Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Need for Speed Heat'in Deluxe sürümü 69,99 dolar (2.713 TL) yerine 6,99 dolara (271 TL) satılmaya başlandı.

2023 yılının mart ayında erken erişim olarak sunulan Swords Fantasy: Battlefield yüzde 95 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyunun fiyatı 8,99 dolardan (348 TL) 44 sente (17 TL) düştü. GTA 5 ise yüzde 66 indirim ile 15,29 dolara (592 TL) satılıyor.

Steam'de İndirime Giren Oyunlar