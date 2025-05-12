Steam'de Popüler Oyunlarda %95'e Varan İndirim! Bu Fırsat Kaçmaz

Steam'de Battlefield 2042'den Grand Theft Auto 5'e kadar çok sayıda oyun indirime girdi. İşte uygun fiyata oyun satın alma fırsatı sunan kampanya!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Steam'de ucuz oyun satın alma fırsatı sunan bir kampanya başladı. Bu kampanya ile birlikte Grand Theft Auto V, Battlefield V Definitive Edition, Battlefield 2042, Need for Speed Heat Deluxe Edition ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü.

Popüler dijital mağaza Steam üzerinden başlayan kampanya kapsamında Battlefield V Definitive Edition yüzde 95 oranında indirime girdi. 2. Dünya Savaşı’nda geçen oyunun fiyatı 49,99 dolardan (1.937 TL) 2,49 dolara (96 TL) düştü.

Ghost Games tarafından geliştirilen Need for Speed Heat Deluxe Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Need for Speed Heat'in Deluxe sürümü 69,99 dolar (2.713 TL) yerine 6,99 dolara (271 TL) satılmaya başlandı.

2023 yılının mart ayında erken erişim olarak sunulan Swords Fantasy: Battlefield yüzde 95 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyunun fiyatı 8,99 dolardan (348 TL) 44 sente (17 TL) düştü. GTA 5 ise yüzde 66 indirim ile 15,29 dolara (592 TL) satılıyor.

Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Battlefield 4 Premium Edition 39,99 dolar 1,99 dolar %95
Battlefield V Definitive Edition 49,99 dolar 2,49 dolar %95
Battlefield 1 Revolution 39,99 dolar 1,99 dolar %95
Battlefield 2042 59,99 dolar 4,79 dolar %92
Swords Fantasy: Battlefield 8,99 dolar 44 sent %95
Firelight Fantasy: Vengeance 11,99 dolar 59 sent %95
NBA 2K25 69,99 dolar 9,79 dolar %86
EA SPORTS FC 25 69,99 dolar 20,99 dolar %70
Grand Theft Auto V 44,99 dolar 15,29 dolar %66
Need for Speed Heat Deluxe Edition 69,99 dolar 6,99 dolar %90
Jalopy 5,00 dolar 50 sent %90
Europa Universalis IV 29,99 dolar 2,99 dolar %90
Bus World 4,99 dolar 49 sent %90
Besiege 7,99 dolar 1,59 dolar %80
Knockout Party 6,99 dolar 76 sent %89
The Forest Quartet 5,79 dolar 1,15 dolar %80
Motorcycle Mechanic Simulator 2021 19,99 dolar 3,99 dolar %80
Trine 4: The Nightmare Prince 14,99 dolar 2,99 dolar %80
Farmer's Dynasty 10,99 dolar 2,19 dolar %80
UBERMOSH Collection 4,49 dolar 44 sent %90
Surgeon Simulator 2 10,49 dolar 2,09 dolar %80
Apartament 1406: Horror 2,99 dolar 50 sent %83
Submerged 10,49 dolar 1,04 dolar %90
Monuments Renovator 14,99 dolar 4,94 dolar %67
FRAMED 5,79 dolar 1,15 dolar %80
Figment 2: Creed Valley 12,49 dolar 2,49 dolar %80

Death Stranding 2 Sizi Birkaç Gün Boyunca Ekrana Hapsedecek
OYUN

Death Stranding 2 Sizi Birkaç Gün Boyunca Ekrana Hapsedecek

İlk oyunun temposunu sevenlere güzel haber: Death Stranding 2, ana hikayesiyle bile oyuncuları uzun saatler ekran başına kilitleyecek gibi duruyor.

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