Vision Pro, Yıllar Önce Android'de Kullanılan Bir Teknolojiyle Geliyor

Apple, Meta'nın Quest başlıklarında ve diğer artırılmış gerçeklik ürünlerine karşı rekabet etmeyi umarak Vision Pro gözlüğünü geçtiğimiz gün etkinlikte tanıtt.

Yeni gözlük bazı ilginç teknolojiler içeriyor olsa da şirket biyometrik kimlik doğrulama için eski Android telefonlara yönelmiş gibi görünüyor.

Apple, Vision Pro'nun kilidini açmak için Optik Kimlik kilidi açma ya da diğer adıyla iris taramasına güveniyor. Bu aynı zamanda mobil ödemeler, otomatik doldurulan şifreler ve uygulama mağazası satın alımları için de kullanılıyor.

Aynı Teknoloji Daha Önce Android'de Görülmüştü

İris tarama Android dünyası için yeni bir şey değil, zira bu teknoloji 2015 yılında bir Fujitsu telefonda kullanılmaya başlandı. Teknoloji aynı yıl Microsoft'un Lumia 950 telefonlarına da geldi ancak en çok Samsung Galaxy amiral gemisi telefonlarında, yani Galaxy Note 7, Galaxy S8 serisi ve Galaxy S9 serisinde kullanıldı.

Galaxy amiral gemilerindeki iris tarama gerçekten de birinci sınıf bir güvenlik özelliğiydi ve telefonunuzun kilidini açmanıza, ödeme yapmanıza ve Samsung Pass aracılığıyla şifreleri otomatik olarak doldurmanıza olanak tanıyordu. Samsung en nihayetinde 2019'un Galaxy S10 serisinde iris tarayıcısından vazgeçti ve bunun yerine ekran içi parmak izi kilidini tercih etti.

Bununla birlikte, parmak izi kilidine kıyasla bir gözlük için sorunsuz bir kilit açma deneyimi olması gerektiğinden, iris taraması Vision Pro için mantıklı. Yüzünüzün bazı kısımları gözlüğün kendisi tarafından engelleneceği için yüzle kilit açmanın mümkün olmadığını düşünülüyor.

Peki siz bu yeni teknoloji ve kilit açma teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.