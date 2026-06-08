Apple, WWDC 2026'da visionOS 27'yi Tanıttı

Apple, WWDC 2026 kapsamında visionOS 27'yi duyurdu. Yeni sürüm, Apple Vision Pro deneyimini daha akıcı hale getirirken yapay zeka destekli yenilikler sunuyor.

Oğuz Çakır
Oğuz Çakır
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Apple, WWDC 2026 etkinliğinde Apple Vision Pro için hazırladığı yeni işletim sistemi visionOS 27'yi resmen tanıttı. Şirket bu yıl büyük tasarım değişiklikleri yerine kararlılık, performans ve Apple Intelligence entegrasyonuna odaklanıyor. Böylece Vision Pro kullanıcıları daha akıcı ve daha akıllı bir deneyim elde edecek.

visionOS 27 ile Gelen Yeni Özellikler Neler?

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Oğuz Çakır

Genel Yayın Yönetmeni

Akıllı telefonlar başta olmak üzere tüm güncel teknoloji gelişmelerini yakından takip eden Oğuz, özellikle Apple ekosistemi, yeni nesil cihazlar, AR/VR teknolojileri ve global teknoloji trendleri konusunda derin bilgiye sahip. Bir yandan Tamindir editör ekibini yönlendirirken diğer yandan da uzman olduğu konularda haber ve blog içerikleri üreterek öğrendiği şeyleri başka insanlarla paylaşıyor.

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