Apple, WWDC 2026'da visionOS 27'yi Tanıttı
Apple, WWDC 2026 kapsamında visionOS 27'yi duyurdu. Yeni sürüm, Apple Vision Pro deneyimini daha akıcı hale getirirken yapay zeka destekli yenilikler sunuyor.
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Apple, WWDC 2026 etkinliğinde Apple Vision Pro için hazırladığı yeni işletim sistemi visionOS 27'yi resmen tanıttı. Şirket bu yıl büyük tasarım değişiklikleri yerine kararlılık, performans ve Apple Intelligence entegrasyonuna odaklanıyor. Böylece Vision Pro kullanıcıları daha akıcı ve daha akıllı bir deneyim elde edecek.
visionOS 27 ile Gelen Yeni Özellikler Neler?
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