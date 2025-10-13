vivo'dan 10.000 mAh Bataryalı Ucuz Tablet! 144Hz Ekranı Var

vivo, X300 serisiyle beraber vivo Pad 5e tabletini de tanıttı. Bu tanıtımla beraber dikkat çekici tabletin özellikleri ve fiyatı belli oldu. mavi, mor ve gri renk seçenekleri ile beraber gelen cihaz, göz alıcı tasarımın yanı sıra güçlü donanım ve uzun bir kullanım süresi sunuyor.

vivo Pad 5e Özellikleri

Ekran Boyutu: 12.05 inç

12.05 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 1968 x 2800 piksel

1968 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 RAM Seçenekleri: 8 GB, 12 GB, 16 GB

8 GB, 12 GB, 16 GB Depolama Seçenekleri: 128 GB, 256 GB, 512 GB

128 GB, 256 GB, 512 GB Arka Kamera: 8 megapiksel

8 megapiksel Ön Kamera: 5 megapiksel

5 megapiksel Batarya Kapasitesi: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj Desteği: 44W

12.05 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo Pad 5e, LCD ekran üzerinde 1968 x 2800 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 266,43 mm x 192 mm x 6,62 mm boyutlarında ve 584 gram ağırlığında olan tablette Type-C portu ve dört adet hoparlör yer alıyor.

Tablet, gücünü 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. vivo Pad 5'te ise MediaTek Dimensity 9300+ işlemcisi tercih edilmişti.

Cihazın arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Ön tarafında ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Pad 5e, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Tablet, 10.000 mAh batarya kapasitesiyle birlikte geliyor. Ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Cihaz, 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. Bu depolama seçenekleri arasından hangisinin tercih edilmesi gerektiği ise tamamen size bağlı. Örneğin tabletinizde çok daha fazla dosya barındıracaksanız yüksek depolama alanına ihtiyacınız olabilir.

vivo Pad 5e Fiyatı

vivo Pad 5e'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunan versiyonu için 1999 yuan (11 bin 753 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu için 2299 yuan (13 bin 517 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu için 2599 yuan (15 bin 281 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunan versiyonu için 2999 yuan (17 bin 633 TL) fiyat etiketi belirlendi.