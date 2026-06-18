vivo'nun Amiral Gemisi Katili Telefonu Yolda: AMOLED Ekranı Var

vivo 2019'da kullanıcıların beğenisine sunduğu S1'in devam modeli tam yedi yıl sonra geliyor. vivo S2 olarak isimlendirilmesi beklenen akıllı telefon bugüne dek çeşitli sertifikalar almıştı. Son gelişmeler modelin kısa bir süre önce önemli bir sertifika daha aldığını gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

vivo S2 Hangi Sertifikayı Aldı?

vivo S2, V2576 model numarasıyla BIS sertifikası aldı. Bu gelişme maalesef akıllı telefonun herhangi bir teknik özelliğini veya tasarım detayını doğrulamıyor. Hatırlanacağı üzere cihaz daha önce aynı model numarasıyla GSMA veritabanında ortaya çıkmıştı. Cihazın son dönemde birbiri ardına önemli platformlarda görünmesi tanıtımın çok yakında yapılacağının sinyallerini veriyor.

vivo S2'nin BIS Sertifikası Alması Ne Anlama Geliyor?

vivo S2'nin BIS sertifikası alması aslında Hindistan'da satılabilmesi için gerekli onayı aldığını gösteriyor. Zira elektronik ürünlerin ve akıllı telefonların ülkede resmi olarak satılabilmesi için BIS onayı alınması gerekiyor. Sertifikasız satış yapılması durumunda üretici firmaya ciddi yaptırımlar uygulanıyor diyebiliriz. Yani BIS sertifikası temelde ürünün Hindistan'da yasal olarak satılıp satılmayacağını gösteriyor.

vivo S2'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç civarı

6,3 inç civarı Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip orta-üst segment işlemci

Sekiz çekirdeğe sahip orta-üst segment işlemci İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo S2 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu an için vivo'dan S2'nin tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak güvenilir kaynaklara göre akıllı telefon temmuz ayında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Bununla birlikte Çinli marka ülkemizde fazlasıyla aktif. Bu kapsamda vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefon Türkiye'de satılıyor. Bu nedenle yakında tanıtılacak vivo S2'nin de ülkemizde satışa çıkma ihtimali bulunuyor.

vivo S2 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo S1, 190 dolarlık (8.824 TL) bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüştü. İddialara göre vivo S2, 45.000 rupi (22.145 TL) seviyesinde bir fiyatla kullanıcıların karşısına çıkacak. Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde bu fiyat yaklaşık 44.960 TL'ye karşılık geliyor. Kısacası bu fiyat bandını göz önüne aldığımızda akıllı telefonun orta-üst segmente hitap edeceğini söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

vivo S2'nin son olarak BIS sertifikası alması tanıtımın çok yakında yapılacağının bir göstergesi. Güvenilir kaynaklara göre cihaz temmuz ayında piyasaya sürülecek. Yani kullanıcıların ürün için çok fazla beklemesi gerekmeyecek. Fiyat etiketini de dikkate aldığımızda telefonun performans açısından kullanıcıları kesinlikle üzmeyeceğini söyleyebilirim.