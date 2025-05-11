Küçük Telefon Sevenlere: Vivo'nun Yeni Minik Canavarı Ortaya Çıktı!
Vivo'nun yeni kompakt tasarımlı akıllı telefon modeli Vivo S30 Pro Mini hakkında yeni sızıntılar gündeme geldi. Minik cihaz yakında satışa sunulacak.
Vivo, Çin’de tanıtımı yaklaşan S30 serisiyle yeniden gündemde geldi. Serinin öne çıkan modellerinden biri olan Vivo S30 Pro Mini, sızdırılan teknik detaylara bakıldığında oldukça iddialı özelliklerle geliyor. Kompakt tasarımıyla dikkat çeken cihaz, bilhassa nispeten küçük ekranları tercih eden kullanıcılar için iyi bir seçenek olabilir.
Vivo S30 Pro Mini Özellikleri
Sızdırılan bilgilere göre yeni telefon, 6.31 inçlik düz OLED bir ekrana sahip olacak. Henüz tanıtılmamış olan MediaTek Dimensity 9400e yonga setinden güç alması beklenen cihazın, yeni işlemcisi sayesinde zorlu uygulamalarda bile kullanıcıya akıcı bir deneyim sunacağı belirtiliyor.
Kamera tarafında ise cihaz, 50 MP çözünürlüğünde Sony IMX882 sensörlü bir periskop telefoto kamerayla geleceği söyleniyor. Daha öncesinde yayınlanan raporlara göre telefon, 50 MP ana kamera, 8 MP ikinci kamera ve yine 50 MP çözünürlükte üçüncü bir lensle donatılmış üçlü arka kamera sistemine sahip olabilir.
Metal bir çerçeve üzerinde tasarlanacağı bilinen yeni Vivo S30 Pro Mini'nin, ufak yapısına rağmen 6.500 mAh kapasiteli büyük bir batarya ile geleceği de ortaya atılan iddialar arasında. Cihazın önümüzdeki günlerde anavatanı Çin'de tanıtılması bekleniyor.
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