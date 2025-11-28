vivo'nun 16 GB RAM'li Telefonu Performans Testine Girdi

vivo'nun yeni akıllı telefon modeli S50 Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca akıllı telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Peki, merakla beklenen vivo S50'de hangi donanım tercih edilecek?

vivo S50 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

V2582A model numarasına sahip olan vivo S50, Geekbench'te tek çekirdek testinde 2 bin 44 puan, çoklu çekirdek testinde ise 5 bin 851 puana ulaştı. Geekbench testinde akıllı telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

vivo S50'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 GPU: Adreno 735

Adreno 735 RAM: 16 GB

16 GB İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Hızlı Şarj: 90W

Ortaya çıkan bilgliere göre vivo S50 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo S30'da sekiz çekirdekli Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

vivo S50 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo S50'nin 2025 yılının aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Konuya dair henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belritelim. vivo S30, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.