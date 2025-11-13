vivo'dan OLED Ekranlı Telefon Geliyor! Tarih Sızdırıldı

vivo'nun merakla beklenen akıllı telefonu S50 Pro Mini'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon önümüzdeki ay tanıtılacak. S50 Pro Mini, güçlü işlemcisi sayesinde yüksek grafikli mobil oyunları bile sorunsuz şekilde oynatabilecek. Böylece üst düzey bir deneyim elde edilecek.

vivo S50 Pro Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo S50 Pro Mini, aralık ayında Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Telefonun global pazara gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Güçlü donanımıyla öne çıkan vivo S30 Pro Milni, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.

vivo S50 Pro Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Büyüklüğü: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Batarya: 6.040 mAh

6.040 mAh Hızlı Şarj: 90W

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. S30 Pro Mini'nin ise bir adet 3.4 GHz Cortex-X4, üç adet 2.85 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 9300+ işlemcisine sahip olduğunu belirtelim.

Android 16 tabanlı OriginOS 6. ile birlikte gelecek S30 Pro Mini, 6.040 mah civarı batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryaya sahip telefonun hızlı şekilde şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 150,8 x 71,8 x 8 mm boyutlarında ve 186 gram ağırlığında olan S30 Pro Mini'de 6,31 inç ekran büyüklüğü, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve LTPO AMOLED ekran tercih edilmişti.