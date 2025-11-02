Vivo'dan Uygun Fiyatlı Telefon Serisi Geliyor: Türkiye'de Yok Satar!

Çin pazarına yönelik hazırlıklarını sürdüren Vivo'nun, merakla beklenen S50 serisi akıllı telefonlarını bu ay içinde tanıtması bekleniyor. İlk bilgilere göre bu seride en az Vivo S50 ve S50 Pro Mini olmak üzere iki model yer alacak.

Son olarak bu iki modele ait Çin Devlet Radyo Düzenleme Kurumu'ndan (SRRC) alınan sertifika belgeleri ortaya çıktı. Bu gelişme ile birlikte yeni telefonların bazı önemli özellikleri netleşmiş oldu. İşte detaylar!

Vivo S50 Serisi Neler Sunacak?

Paylaşılan bilgilere göre serinin standart modeli S50, 1.5K çözünürlük sunan 6.59 inç boyutunda düz bir OLED ekranla gelecek. Metal bir çerçeveye sahip olması beklenen telefon, periskop telefoto lensin de içerisinde yer aldığı üçlü bir kamera sistemini bünyesinde barındıracak. Cihazın gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alabileceği de söylentiler arasında.

Daha kompakt bir yapı sunması beklenen S50 Pro Mini ise 6.31 inç boyutunda, 1.5 çözünürlük sunan düz bir OLED ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden güç alması beklenen telefonun 6000 mAh kapasiteli bir bataryadan besleneceği de iddia ediliyor. Bu modelde de üçlü bir kamera adasının yer alması oldukça muhtemel.

Yıl sonuna kadar tanıtılması beklenen yeni Vivo S50 serisinin, ay sonunda piyasaya sürülmesi planlanan Oppo Reno 15 ve Honor 500 serisi gibi rakipleriyle sıkı bir rekabete girmesi öngörülüyor. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.