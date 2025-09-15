OPPO'dan 200 MP Kameralı Telefonlar Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

OPPO Reno 15 serisinin özellikleri ortaya çıktı. Yeni seride Reno 15, Reno 15 Pro ve Reno 15 Pro+ olmak üzere üç farklı model yer alacak. Sızdırılan bilgilere göre Pro ve Pro+, 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 1.5K çözünürlük dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OPPO Reno 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip Reno 15, LTPS ekran üzeirnde 1.5K çözünürlük sunacak. OPPO Reno 14'te 6,59 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran 120Hz yenileme hızı ve 1256 x 2760 piksel çözünürlük tercih edilmişti.

Reno 15'te üç kameranın yer alması bekleniyor. Bunlar arasında 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto da bulunacak. Reno 14'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer aldığını belirtelim.

OPPO Reno 15 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Sızdırılan bilgilere göre 6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip Reno 15 Pro, LTPS ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. OPPO Reno 14 Pro'da 6,83 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1272 x 2800 piksel çözünürlük tercih edilmişti.

Reno 15 Pro'da 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Üçüncü kameranın çözünürlüğü ise henüz bilinmiyor. Reno 14 Pro'da 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera mevcut.

OPPO Reno 15 Pro+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Reno 15 Pro+, LTPO ekran üzeirnde 1.5K çözünürlük sunacak. Telefonda 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Üçüncü kameraya dair henüz bilgi paylaşılmadı.

OPPO Reno 15 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Uzun süredir merakla beklenen OPPO Reno 15 serisinin kasım ayının sonunda veya aralık ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte yeni telefonların tüm özellikleri, tasarımı ve fiyat etiketleri belli olacak. OPPO Reno 14 serisi mayıs ayında tanıtılmıştı.