vivo'dan 7.300 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! Tarih Belli Oldu

Geçtiğimiz günlerde V50e modelini tanıtan vivo yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. T4 5G olarak isimlendirilen akıllı telefonun çıkış tarihi ve tasarımı belli oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon uygun fiyata devasa batarya sunacak.

vivo T4 5G Çıkış Tarihi

vivo, uzun zamandır merakla beklenen T4 5G için bir web sayfası oluşturdu. Bu web sayfası ile birlikte telefonun ne zaman tanıtılacağı ve nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Telefon 22 Nisan 2025 tarihinde tanıtılacak.

Paylaşılan görsele baktığımızda özellikle kamera tarafında büyük bir değişikliğin altına imza atılacağını görüyoruz. T4 5G modelinde kameralar daire şeklinde bir modül üzerinde yer alacak. T3 5G'de kameralar dikey olarak konumlandırılmıştı.

vivo T4 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip T4 5G, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 7.300 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonda Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinin yer alacağı öne sürüldü. Bu işlemci bir adet 2.5 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri olacak. Telefonun arka tarafında 50 megpaiksel çözünürlüğünde OIS Destekli Sony IMX882 ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunacak.

Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Özelliklere dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.

vivo T4 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Vivo T4 5G'nin 20.000 Hindistan rupisi (8.878 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Telefonun fiyatı henüz resmî olarak açıklanmadı.