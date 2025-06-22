Neredeyse Bedava: Vivo’dan 6000 mAh Bataryalı ve 8 GB RAM’li Yeni Telefon

Son dönemde akıllı telefon pazarındaki çalışmalarını hızlandıran Vivo, kısa bir süre önce sevilen Y29 serisini yeni bir modelle genişletti. Şirket, bütçe dostu yeni akıllı telefonu Vivo Y29T 5G'yi tanıttı. Giriş segmentte konumlandırılan bütçe dostu cihaz, teknik özellikleri ve modern tasarımıyla şimdiden tüketicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Peki yeni Vivo Y29T 5G neler sunuyor. Cihaz hangi özelliklere ve fiyat seçeneklerine sahip? Gelin hep birlikte yeni telefonun özelliklerine ve fiyatına bir göz atalım.

Vivo Y29T 5G Özellikleri

167,30 x 76,95 x 8,19 mm ölçülerinde ve 202 gram ağırlığındaki cihaz, IP64 sertifikası ile toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılığını kanıtlıyor. Cihazın ayrıca MIL-STD-810H askeri standartlarına uygun darbe dayanıklılığı sertifikası da mevcut. Y29T 5G'deki 6.74 inç büyüklüğündeki LCD ekran ise, 720 x 1600 piksel çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve 570 nit'e kadar parlaklık ile tatmin edici bir görüntü deneyimi vadediyor.

Yeni Vivo Y29T 5G, gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemciye 6 GB ve 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB’a kadar eMMC 5.1 depolama alanı eşlik ediyor. Cihazın En dikkat çeken yönlerinden biri ise, 15W kablolu şarj destekli 6.000 mAh’lik dev batarya. Yeni telefon, büyük batarya kapasitesi ve hızlı şarj desteği ile uzun pil ömrü isteyen kullanıcılar için büyük avantaj sağlıyor.

Telefonun arka tarafta 50 MP ana kamera ve 0.08 MP yardımcı lensten oluşan çift kamera sistemi yer alıyor. Ön kısımda ise 5 MP selfie kamerası bulunuyor. Kutudan Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile çıkan Vivo Y29T 5G, çift SIM kart desteği, microSD kart yuvası, Bluetooth 5.4, çift bant Wi-Fi, GPS, NFC ve USB-C bağlantı noktası gibi geniş bağlantı seçeneklerine de ev sahipliği yapıyor.

Vivo Y29T'nin öne çıkan özellikleri

Ekran: 6.74 inç LCD ekran, 1600 × 720 piksel çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı, 570 nit maksimum parlaklık

6.74 inç LCD ekran, 1600 × 720 piksel çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı, 570 nit maksimum parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM: 6 GB veya 8 GB LPDDR4X

6 GB veya 8 GB LPDDR4X Depolama: 256 GB'a kadar eMMC 5.1

256 GB'a kadar eMMC 5.1 Arka Kamera: 50 MP ana sensör + 0.08 MP yardımcı lens

50 MP ana sensör + 0.08 MP yardımcı lens Ön Kamera: 5 MP selfie kamerası

5 MP selfie kamerası Batarya: 6.000 mAh kapasite

6.000 mAh kapasite Şarj Hızı: 15W kablolu şarj desteği

Vivo Y29T 5G Tahmini Türkiye Fiyatı

Yeni Vivo Y29T 5G, ilk etapta Malezya pazarında kullanıcılarla buluşacak. Şirket, cihazın Malezya satış fiyatını 259 dolar olarak açıkladı. Bu fiyat, güncel döviz kuru üzerinden hesaplandığında vergisiz yaklaşık 10.275 TL’ye denk geliyor. Ancak ülkemizdeki vergi yükü de göz önüne alındığında, telefonun Türkiye fiyatının 20.000 TL bandında olabileceğini söyleyebiliriz.

Peki siz yeni Vivo Y29T 5G hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...