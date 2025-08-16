Amiral Gemisi Kamera, Bütçe Dostu Telefonda! vivo T4 Pro Ortaya Çıktı

Akıllı telefon pazarındaki ürün yelpazesini hızla genişleten vivo, çok yakında T4 Pro modeliyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Tanıtım tarihi henüz duyurulmamış olsa da marka, cihazla ilgili yeni detayları şimdiden paylaşmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde vivo T4 Pro özellikleri sızmıştı. Son olarak kamera ile ilgili yapılan resmi açıklama ise beklentileri iyice artırdı. İşte detaylar...

vivo T4 Pro, Amiral Gemisi Kamerayla Gelecek

vivo’nun paylaştığı bilgilere göre T4 Pro, 3x optik zoom desteği sunan amiral gemisi seviyesinde periskop telefoto kamerayla gelecek. Arka taraftaki kamera adası ise tasarım açısından vivo V60 ve X200 FE modellerini andırıyor.

Resmi olmayan iddialara göre markanın söz ettiği periskop telefoto kamerasında Sony’nin IMX882 sensörü kullanılacak. Bu sensör vivo V60 ve X200 FE modellerinde de yer almıiştı. Buna göre benzerlik sadece tasarımla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor.

Snapdragon 7 Gen 4 İşlemciden Güç Alacak

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre vivo T4 Pro, 7,53 mm incelikte olacak. Blaze Gold ve Nitro Blue şeklinde iki renk seçeneğiyle gelecekken, kalbinde Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisine yer verecek. Bununla birlikte inceliğine rağmen yüksek batarya taşıyacağı da mevcut beklentiler arasında.

vivo T4 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo T4 Pro'nun ağustos ayının sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Lansmanda teknik özellikleri de belli olacaktır. Modelin fiyatının ise düşük olması bekleniyor. Buna göre uygun fiyatlı akıllı telefonlar arasına dahil olması muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo T4 Pro'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.