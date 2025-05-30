Xiaomi'den 120W Hızlı Şarja Sahip Tablet Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Geçtiğimiz haftalarda Pad 7 Ultra modelini tanıtan Xiaomi, yeni tablet duyurmaya hazırlanıyor. Pad 7S Pro isimli tabletin bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre tablet hem çok güçlü hem de devasa batarya kapasiteli olacak.

Xiaomi Pad 7S Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Xiaomi Pad 7S Pro Çin'de yeni bir sertifika aldı. Sertifika, tabletin 25053RP5CC model numarasıyla tanımlandığını gösteriyor. İddiaya göre tablet 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Böylece cihazın şarj olması için uzun süre boyunca beklenmesine gerek kalmayacak.

Yeni tablet 12,5 inç büyüklüğünde LCD ekrana sahip olacak. 14 inç ekran büyüklüğüne sahip Pad 7 Ultra'nın AMOLED ekran üzerinde 2136 x 3200 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunduğunu belirtelim.

Pad 7S Pro'da Dimensity 9400 veya XRing O1 işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9400'te bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor.

Xiaomi tarafından 3nm üretim süreciyle geliştirilen Xring O1 işlemcisi ise 10 çekirdek içeriyor. İki işlemci de yüksek performans sunarak üst düzey deneyim elde edilmesini sağlıyor.

Xiaomi Pad 7S Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi Pad 7S Pro'nun katlanabilir telefon Mix Flip 2 ile birlikte haziran ayının sonlarında tanıtılması bekleniyor. O etkinlikte ayrıca Redmi K80 Ultra ve Redmi oyun tabletinin de duyurulacağı söyleniyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadı.