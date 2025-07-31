vivo 12 GB RAM'li Çok Ucuz Telefon Tanıttı! 120Hz Ekrana Sahip

Haziran ayında vivo T4 Lite'ı duyuran vivo, yeni bir telefon tanıttı. vivo T4R 5G olarak isimlendirilen telefon yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek RAM kapasitesi dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Telefon için 19.499 Hindistan rupisi (9.042 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

vivo T4R 5G Özellikleri

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo T4R 5G, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 183,5 gram ağırlığındaki telefon 163,29 x 76,72 x 7,39 mm boyutlarında.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 7400 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Bütçe dostu Android telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 5700 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.79 diyafram değerine sahip Sony IMX882 ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip Galaxycore GC02M1 derinlik kamerası yer alıyor.

Ön yüzeyde 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram değerine sahip kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 4K video kaydı yapabiliyor. Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile birlikte gelen telefonda ekran altı parmak izi de bulunuyor.

vivo T4R 5G Fiyatı