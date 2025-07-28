vivo'dan 12 GB RAM'li Aşırı Ucuz Telefon Geliyor! Özellikleri Şaşırttı

Haziran ayında vivo T4 Lite'ı duyuran vivo, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. vivo T4R 5G isimli telefonun bazı özellikleri ve fiyatı belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre telefon uygun fiyata yüksek RAM kapasitesi ve dahasını sunacak.

vivo T4R 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsellere göre telefon gücünü MediaTek Dimensity 7400 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

vivo'nun uygun fiyatlı Android telefonu 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile birlikte gelecek. RAM ve depolama tarafında birden fazla seçeneğin sunulması bekleniyor. Telefonda IP68 ve IP69 sertifikaları yer alacak. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapikse lçözünürlüğünde derinlik kamerası bulunacak. OIS teknolojisini destekleyecek ana kamera, 4K çözünürlüğünde video kaydı yapabilecek.

7,39 mm kalınlığındaki T4R 5G'nin ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Ön kamera da 4K çözünürlüğünde video kaydedebilecek. Peki, ucuz Android telefon T4R 5G'nin fiyatı ne kadar olacak?

vivo T4R 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Paylaşılan bilgilere göre vivo T4R 5G 20.000 Hindistan rupisinden (9.373 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

vivo T4R 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo'nun yeni telefonu 31 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak.