vivo'dan Çok Ucuz Telefon Geliyor! Tanıtım Tarihi Açıklandı

Haziran ayında vivo T4 Lite'ı duyuran vivo, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde özellikleri ve fiyatı ortaya çıkan vivo T4R 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu. Yapılan duyuruya göre yeni telefon çok yakında tanıtılacak.

vivo T4R 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Paylaşılan bir görsel ile birlikte vivo T4R 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu. vivo'nun yeni telefonu 31 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak.

vivo T4R 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü MediaTek Dimensity 7400 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Mavi ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak vivo T4R 5G'de IP68 ve IP69 sertifikaları yer alacak. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX882 ana kamera bulunacak. 7,39 mm kalınlığındaki telefon 4K video kaydı yapabilecek. Peki, vivo T4R 5G'nin fiyatı ne kadar olacak?

vivo T4R 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T4R 5G'nin 15.000 Hindistan rupisi (7.028 TL) ile 20.000 Hindistan rupisi (9.371 TL) arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.