Şarj Hemen Bitiyor Derdine Son: vivo T4x Devasa Batarya ile Geliyor

Geçtiğimiz yılın nisan ayında vivo T3x tanıtılmıştı. Yapılan tanıtımın ardından serinin yeni modeli merakla beklenmeye başlanmıştı.vivo T4x'in bazı özellikleri belli oldu. Görünüşe göre vivo'nun yeni telefonu çok büyük bir batarya kapasitesi ile gelecek.

vivo T4x Özellikleri

İddiaya göre vivo T3x modeli 6.500 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Önceki model T3x'te 6.000 mAh batarya kapasite tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni telefonda 500 mAh'lik bir artış gerçekleşecek. Bu da şarj ömrüne önemli bir katkı sağlayacaktır.

T3x'te 44W kablolu hızlı şarj teknolojisine yer vermişti. Yeni modelin şarj hızının ne olacağı henüz belli değil ancak muhtemelen önceki telefon ile aynı olacaktır.

Yeni telefonun T3x gibi 15 bin Hindistan rupisinden (INR) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı söyleniyor. 15 bin INR'nin 172 dolara denk geldiğini belirtelim. T4x modelinde Dinamik Işık özelliği de yer alacak. Bu, kullanıcılara bildirimlerden haberdar olma konusunda kolaylık sağlayacak.

Önceki telefonda 120Hz yenileme hızı, Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, 8 MP ön kamera, 50 MP + 2 MP arka kameralar tercih edilmişti. RAM tarafında ise 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı seçenek sunulmuştu.

vivo T4x Çıkış Tarihi

Uzun süredir merakla beklenen vivo T4x modelinin mart ayında Hindistan'da tanıtılması bekleniyor. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Sizce günümüzde telefonların batarya kapasitesi yeterli mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.