Güçlü İşlemcili vivo T4x'in Görüntüsü Paylaşıldı! Etkileyici Görünüyor

2024 yılının nisan ayında vivo T3x 5G modeli tanıtılmıştı. Bu tanıtımın ardından serinin yeni telefon merakla beklenmeye başlanmıştı. vivo, T4x 5G olarak isimlendirdiği telefonun görüntüsünü paylaştı. Bununla beraber telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu.

vivo T4x 5G Etkileyici Tasarım ile Geliyor

vivo, tanıtmaya hazırlandığı T4x 5G için ürün sayfası oluşturdu. Bu sayfada yeni telefona ait bir görüntüye yer verildi. Görselde telefonun sadece arka yüzeyini görebiliyoruz. Arka kameralar dikey olarak konumlandırılmış. Kameraların yanında LED flaş bulunuyor.

T3x modelinde dairesel kamera modülü tercih edilmişti. Yeni telefonda ise kameralar dikdörtgen şeklinde bir modül üzerinde yer alıyor. Görsel, telefonun tıpkı T3x gibi düz ekran tasarımıyla geleceğini gösteriyor. SIM kart yuvası telefonun sol tarafında konumlandırılmış.

Telefonun sağ kısmında ise muhtemelen ses ve güç butonları yer alacaktır. Yeni telefonun 6.500 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelmesi bekleniyor. Önceki modelde 6.000 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

vivo'nun T4x modelinde 4 nanometre üretim süreci ile geliştirilen MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinin yer alacağı söyleniyor. Peki, Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 kullanıcı arayüzüyle gelmesi beklenen T4x ne zaman tanıtılacak?

vivo T4x Çıkış Tarihi

Uzun süredir beklenen vivo T4x modelinin mart ayında tanıtılması bekleniyor.