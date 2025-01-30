vivo'dan Fiyat Performans Canavarı Telefonlar Geliyor

Geçtiğimiz haftalarda 200 MP kameralı X200 Pro modelini Türkiye'de satışa çıkaran vivo'nun yeni telefonlar üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. T4x 5G ve Y59 5G olarak isimlendirilen telefonların yakında tanıtılması bekleniyor.

vivo T4x 5G ve Y59 5G Geliyor

vivo, T4x 5G ve Y59 5G isimli yeni akıllı telefonları duyurmaya hazırlanıyor. İki telefonun da BIS tarafından onaylandığı ortaya çıktı. Bu onay, telefonların çok yakında satışa sunulacağını gösteriyor.

T4x V2437 model numarasıyla, Y59 5G ise V2443 model numarasıyla listelendi. Şu anda telefonların özelliklerine dair bir bilgi mevcut değil. Öte yandan telefonların çıkış tarihi de resmî olarak henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yılın nisan ayında piyasaya sürülen vivo T3x 6,72 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı, Snapdragon 6 Gen 1, 6.000 mAh batarya kapasitesi, 44W hızlı şarj ile birlikte gelmişti.

2024 yılının haziran ayında tanıtılan vivo Y58'de T3x'e benzer özellikler bulunuyor. Telefonda 6,72 inç IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı, 6.000 mAh batarya, 44W hızlı şarj, Snapdragon 4 Gen 2 mevcut.

T4x ve Y59'un da söz konusu telefonlardaki gibi yüksek batarya kapasitesi, yüksek hızlı şarj ve 120Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor. Telefonların bu özellikleri uygun fiyat etiketiyle sunacağı tahmin ediliyor.