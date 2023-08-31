vivo X100 Pro'nun Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı

vivo, özellikle kamera kalitesiyle son dönemde oldukça dikkat çeken akıllı telefon üreticileri arasında yer alıyor ve son sızıntı, yaklaşmakta olan vivo X100 Pro'nun periskop modülünü detaylandırıyor.

vivo X100 Pro'nun düşük ışıkta çekim için ayarlanmış geniş bir f/2.5 diyafram açıklığına sahip 100 mm'lik bir periskop lense sahip olacağı iddia ediliyor. Bu modül ayrıca 0.7µm doğal piksellere sahip 64MP 1/2" sensör olan OmniVision OV64B'ye ve 4'ü 1 arada veri gruplama ve doğal 2x dijital kırpma desteğine sahip olacak.

vivo X100 Üst Düzey Kamera Sensörleriyle Geliyor

Ayrıca vivo daha önceki telefonlarında olduğu gibi Zeiss ile iş birliği yapıyor ve X100 Pro'da Vario-Apo-Sonnar lensler kullanmayı planlıyor. Ana sensörün ise özelleştirilmiş bir Sony 53MP 1/1.43" sensör olması bekleniyor.

Hatırlatmak gerekirse vivo X100 serisinin üç üyeye sahip olması bekleniyor. Bunlar vivo X100 ve X100 Pro (muhtemelen Kasım ayında gelecek) ve vivo X100 Pro+ (2024'ün başlarında).

Şimdilik vivo X100 Pro'ya dair başka bir detay yok ancak daha önce telefonun teknik özelliklerine yönelik yeni bir sızıntı ortaya çıkmıştı. İlerleyen süreçte lansman süreci yaklaştıkça daha fazla bilgiye ulaşmayı umuyoruz.

Peki sizin vivo X100 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.