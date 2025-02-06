vivo X200 Ultra'nın Kamerası Sızdırıldı! İlgi Çekici Değişiklik Yolda

X200, X200 Pro ve X200 Pro mini modellerinin yer aldığı vivo X200 serisi, 2024 yılının ekim ayında düzenlenen etkinlikte tanıtılmıştı ancak o etkinlikte X200 Ultra gösterilmemişit. Dolayısıyla bu telefon uzun süredir merakla bekleniyor. Yeni sızıntı ile beraber telefonun kamera özellikleri ortaya çıktı.

vivo X200 Ultra Kamerası Nasıl Olacak?

Digital Chat Station, Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden X200 serisine katılmaya hazırlanan vivo X200 Ultra'ya dair ilginç bir iddia ortaya attı. Bu sızıntıya göre telefon üç farklı kamera ile gelecek.

Telefonda 1/1.28" boyuta sahip 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 1/1.28" boyuta sahip 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 1/1.4" boyuta sahip 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kameranın yer alacağı öne sürüldü.

Ultra geniş açılı kameranın 1x, ana kameranın ise 1.5x olduğu söyleniyor. Genellikle 1x'in ana kamera ve ultra genişin 0,5x veya 0,6x olmasına alışkınız. İnce çerçevelerin yer aldığı telefonda dairesel kamera tasarımı bulunuyor.

Telefondaki kameraların 4K çözünürlükte 120 FPS video kaydı yapabileceği öne sürüldü. X200 Ultra'da ayrıca vivo'nun geliştirdiği yeni nesil görüntüleme çipi de yer alacak. 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip teelefon, LTPO OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunabilir.