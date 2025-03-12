vivo'dan Devasa Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! Şarj Derdini Çözecek

Geçtiğimiz hafta vivo Y300i modelini tanıtan vivo'nun yeni bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. V50 Lite olarak isimlendirilen bütçe dostu telefon büyük batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızıyla öne çıkıyor.

vivo V50 Lite Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. vivo V40 Lite'ın ise 6,78 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı ile 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunduğunu belirtelim.

Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 685 işlemcisinden telefonda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunacak. 8 GB sanal RAM desteğinin de olacağına dair söylenti mevcut. Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile birlikte gelecek cihazda USB-C portu yer alacak.

6.500 mAh batarya kapasitesiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefonda ayrıca IP65 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Peki, çift SIM kart desteğiyle birlikt gelecek vivo V50 Lite ne kadar fiyata satılacak?

vivo V50 Lite Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo V50 Lite modelinin 250 euro (tahmini Türkiye fiyatı 20.340 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı öne sürüldü. Telefonun özelliklerine ve fiyatına dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Dolayısıyla telefon farklı özellikler ve fiyat ile gelebilir.