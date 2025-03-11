vivo V50 Pro Performans Testine Girdi! İşlemcisi Netleşti

Geçtiğimiz ay vivo V50 modelini tanıtan vivo, yeni bir telefon daha tanıtmaya hazırlanıyor. V50 Pro Geekbench testinde ortaya çıktı. Test sonuçları hem telefonun performansını hem de bazı özelliklerini gözler önüne serdi.

vivo V50 Pro Geekbench Testinde Kaç Puan Aldı?

Yakında tanıtılması beklenen vivo V50 Pro isimli akıllı telefon Geekbench'te göründü. V2504 model numarasına sahip olan telefon tek çekirdek testinde 1.178 puan, çoklu çekirdek testinde ise 4.089 puan aldı.

Geekbench testinde telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü mevcut. Telefonun RAM tarafında birden fazla seçenek sunması bekleniyor. Geekbench testine göre Android 15 ile beraber gelecek telefonda MediaTek tarafından üretilen Dimensity 9300+ işlemcisi yer alabilir.

İddiaya göre 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alacağı tahmin ediliyor.

Telefonun arka tarafında ise 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunabilir. Telefona dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.