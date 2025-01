Devasa Bataryalı İnce Telefon: vivo V50'nin Tasarımı Ortaya Çıktı

Devasa batarya kapasitesi ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran vivo V50 modeline ait olduğu öne sürülen bir görsel paylaşıldı. Bununla birlikte telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Görünüşe göre telefon batarya gibi özelliklerin yanı sıra tasarımıyla da adından söz ettirecek.

Daha önce sertifikasyon platformlarında ortaya çıkan vivo V50'ye dair yeni bir sızıntı yaşandı. Bu sızıntı ile birlikte telefonun tasarımı gün yüzüne çıktı. Yogesh Brar, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden telefonun görselini paylaştı.

Görsel, telefonun arka yüzeyinin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Görsele baktığımızda telefonun iki farklı kamera ile geleceğini görüyoruz. Kameraların yanında Zeiss logosu dikkat çekiyor.

Your first look at the upcoming Vivo V50 5G



- Has a Quad-curved display, like the flagship X200 Pro

- New Rose Red color inspired by Indian Weddings

- Slimmest phone in the segment with 6,000mAh battery



Other rumoured specs-

- Snapdragon 7 Gen 3

- 50MP selfie



Thoughts? pic.twitter.com/WLehWR6enN