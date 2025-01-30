Devasa Bataryalı İnce Telefon: vivo V50'nin Tasarımı Ortaya Çıktı
Ortaya çıkan görsele göre vivo V50 özelliklerin yanı sıra tasarımıyla da kendisine hayran bırakacak. İşte telefona dair detaylar!
Devasa batarya kapasitesi ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran vivo V50 modeline ait olduğu öne sürülen bir görsel paylaşıldı. Bununla birlikte telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Görünüşe göre telefon batarya gibi özelliklerin yanı sıra tasarımıyla da adından söz ettirecek.
vivo V50'nin Tasarımı Etkileyici Görünüyor
Daha önce sertifikasyon platformlarında ortaya çıkan vivo V50'ye dair yeni bir sızıntı yaşandı. Bu sızıntı ile birlikte telefonun tasarımı gün yüzüne çıktı. Yogesh Brar, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden telefonun görselini paylaştı.
Görsel, telefonun arka yüzeyinin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Görsele baktığımızda telefonun iki farklı kamera ile geleceğini görüyoruz. Kameraların yanında Zeiss logosu dikkat çekiyor.
Your first look at the upcoming Vivo V50 5G— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) January 29, 2025
- Has a Quad-curved display, like the flagship X200 Pro
- New Rose Red color inspired by Indian Weddings
- Slimmest phone in the segment with 6,000mAh battery
Other rumoured specs-
- Snapdragon 7 Gen 3
- 50MP selfie
Thoughts? pic.twitter.com/WLehWR6enN
Görselde telefonun gül kırmızısı renk seçeneği mevcut ancak başka hangi renkler sunulacağı henüz bilinmiyor. Brar'a göre telefon vivo X200 Pro modeline benzer şekilde kavisli ekran ile birlikte gelecek.
V50'nin 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonlar arasında en ince telefon olacağı iddia edildi. Gücünü Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden alacağı söylenen telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alacak. Telefona dair henüz resmî açıklama yapılmadığını da belirtelim.
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