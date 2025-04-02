Fiyat Performans Canavarı vivo V50e'nin Tantıım Tarihi Açıklandı

Kısa süre önce vivo Y300t modelini duyuran vivo, yeni bir telefon daha tanıtmaya hazırlanıyor. Uzun süredir merakla beklenen V50e modelinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Peki, çok yakında piyasaya sürülecek yeni telefon neler sunacak?

vivo V50e Ne Zaman Tanıtılacak?

Paylaşılan görsele göre vivo V50e isimli akıllı telefon modeli 10 Nisan 2025 tarihinde tanıtılacak. V50e modelinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor ancak serinin diğer modelleri olan V50 ve V50 Lite Türkiye'de de satışa sunulmuştu.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özelliğine sahip kamera yer alacak. Arka tarafta 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX882 ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde 116 derecelik görüş alanı sunan ultra geniş açılı kamera bulunacak.

Ön ve arka kameralar 4K video kaydı yeteneğine sahip olacak. IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip telefon, belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak. 6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip V50e, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

5.600 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Gücünü MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM bulunacak. Telefonun özelliklerine dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Dolayısıyla telefon farklı özellikler ile gelebilir.