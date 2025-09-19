vivo'nun 8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefonu Yolda! 120Hz Ekrana Sahip

vivo v60 Lite 4G'nin özellikleri sızdırıldı. Bununla birlikte v60 serisinin yeni üyesinin nasıl bir performans sunacağı ile ilgili soru işaretleri ortadan kalktı. Sızdırılan bilgiler, yeni akıllı telefonun yüksek yenileme hızı ve batarya kapasitesi gibi özellikler ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edeceğini gösteriyor.

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre vivo v60 Lite 4G, 6,77 inç büyüklüğüne sahip AMOLED ekranda 120Hz yenileme hızı sunacak. Bu yenileme hızı sayesinde menüler arasında geçişler, animasyonlar ve çok daha fazlasında akıcı bir hissiyat elde edeceksiniz. Özellikle telefonda çok fazla zaman geçirenler için ciddi bir fark yaratacak.

Cihaz, gücünü 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 685 işlemcisinden alacak. Bu işlemcide ise dört adet 2.8 GHz Cortex-A73 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A53 olmak üzere toplamda 8 adet çekirdek var. Aynı işlemcinin v50 Lite 4G'de de kullanıldığını belirtelim. Bu işlemci, sosyal medyada gezinme gibi günlük kullanım ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.

Telefon, 8 GB RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB seçeneği olacak. Bu depolama alanı size fotoğraflar, videolar, uygulamalar için yeterince alan sağlar ancak bulut depolama hizmetlerini kullanmayı tercih ediyorsanız bu alanı çok daha etkili bir şekilde kullanmak mümkün.

v60 Lite 4G'nin arkasında 50 megapiksel ana kamera, 120 derece görüş alanına sahip 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kamera bulunacak. Cihazın ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Bu özellikler sayesinde çok net fotoğraflar çekebilirsiniz. Özellikle manzara fotoğrafları çekiyorsanız sizin için ideal bir seçenek olabilir.

Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile birlikte gelecek olan telefon, 6500 mAh batarya kapasitesi sunacak. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefonunuzun şarjı uzun bir süre gidecek. Hızlı şarj sayesinde ise cihazınızı sürekli şarj etmek zorunda kalmayacaksınız.

Ekran altına entegre edilmiş parmak izi sensörüne sahip olacak telefonun IP65 sertifikasına bulunacak. Bu da onun toz ve su sıçramalarına karşı belirli bir seviyeye kadar dayanıklı olacağı anlamına geliyor. 7,59 mm kalınlığa sahip olacak cihaz, siyah ve mavi renk seçenekleri ile satışa sunulacak.