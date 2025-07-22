vivo'dan 6500 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! Tarih Sızdırıldı

Şubat ayında tanıtılan vivo V50'nin ardından serinin yeni telefonu merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte vivo V60'ın ​tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon çok yakında satışa sunulacak.

vivo V60 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı Funtouch OS 16 ile birlikte gelecek vivo V60'ın 12 Ağustos 2025 tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak.

vivo V60'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonda Snapdragon 7 Gen 4 bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

6500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alacak.

vivo V60, IP68 ve IP69 sertifikaları ile birlikte gelecek. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Telefonda ayrıca ekran altı pramak izi sensörü ve stereo hoparlörler de bulunacak.

vivo V60'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo V60'ın 428 dolar (17.301 TL) ile 462 dolar (18.676 TL) arası fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.