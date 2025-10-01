vivo'dan 200 MP Kameralı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! Tarih Açıklandı

vivo V60e ile ilgili yeni bilgiler paylaşılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bazı özellikleri açıklanan vivo V60e'nin bu kez tanıtım tarihi duyuruldu. Duyuruya göre telefon önümüzdeki hafta tanıtılacak. Yüksek çözünürlüklü kamera, dev batarya ve yüksek şarj hızı desteğiyle gelecek telefon üst düzey bir deneyim sunacak.

vivo V60e'nin Tanıtım Tarihi

Uzun süredir merakla beklenen vivo V60e, 7 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinden alan ve 8 GB RAM'e sahip olan vivo V50e, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

vivo V60e'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

vivo V60e'nin web sayfasında bulunan bilgilere göre telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde OIS desteğine sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ana kameranın 30x dijital yakınlaştırma yapabileceği belirtildi.

Telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özelliğine sahip kamera bulunacak. Bu kamera 92 derecelik bir görüş alanı sağlayacak. Telefonda ayrıca yapay zeka destekli görüntü genişletme özelliği de bulunacak. Bu, fotoğrafları analiz edip arka planı orijinaline uygun şekilde genişletecek.

vivo'nun yeni telefonu 6.500 mAh batarya kapasitesi ile gelecek. Dev batarya, yalnızca tek şarjla bile telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlıyor. vivo V60e ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

vivo V60e'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre vivo V60e'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 34 bin 999 rupi (16.415 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 36 bin 999 rupi (17.353 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 38 bin 999 rupi (18.292 TL) fiyat etiketiyle satılacak. Fiyata dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.