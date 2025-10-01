AnTuTu En Güçlü Orta Segment Telefonları Açıkladı

AnTuTu tarafından paylaşılan raporla birlikte en güçlü orta segment telefonlar belli oldu. Listenin tamamını MediaTek tarafından üretilen Dimensity işlemciler oluşturdu. Uygun fiyata güçlü donanım sunan telefonların yer aldığı listede Redmi'nin bir modeli zirvede konumlanarak büyük bir başarı elde etti.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Orta Segment Telefonlar (Eylül 2025)

Kısa süre önce en güçlü Android telefonlar açıklanmıştı. Şimdi ise orta segmentin en güçlü telefonları duyuruldu. Gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 8400 Ultra işlemcisinden alan Redmi Turbo 4, Antutu testinde 1 milyon 873 bin 527 puan alarak zirvede konumlandı. Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.

iQOO Z10 Turbo ikinci sırada yer aldı. 1 milyon 570 bin 289 puana ulaşan telefon gücünü MediaTek Dimensity 8400 yer alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 8450 işlemcisinden alan OPPO Reno 14 Pro, 1 milyon 524 bin 982 puan alarak üçüncü sırada yer aldı. Mali-G720 MC7 GPU'ya sahip olan telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Telefonda ayrıca 6.200 mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteği mevcut.

Realme Neo 7 SE, 1 milyon 517 bin 296 puana ulaşarak dördüncü sırada konumlandı. Telefonda MediaTek Dimensity 8400 Max işlemcisi mevcut. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 8300 Ultra işlemcisinden alan Redmi K70E, 1 milyon 503 bin 366 puan ile beşinci sırada bulunuyor. Bu telefonu 1 milyon 486 bin 794 puan ile OPPO Reno 14, 1 milyon 476 bin 490 puan ile OPPO Reno 13 Pro, 1 milyon 454 bin 471 puan ile OPPO K13 Turbo 5G takip etti.