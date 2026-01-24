16 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 120Hz Ekranı Var

vivo, V70 Elite isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte V70 Elite'in ekran özellikleri ortaya çıktı. Android telefon, yüksek çözünürlüklü ekran ve yüksek yenileme hızı ile birlikte gelecek. V70 Elite'ta ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

vivo V70 Elite'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo V70 Elite'in ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. vivo V60'ta 6,77 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 388 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti.

vivo V70 Elite'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 Depolama: 512 GB'a kadar UFS 4.1

512 GB'a kadar UFS 4.1 RAM: 16 GB'a kadar LPDDR5x

16 GB'a kadar LPDDR5x Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Periskop Telefoto: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo V60'ta ise Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi mevcut.

V70 Elite'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon ayrıca 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği ile gelecek.

vivo V70 Elite'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo'nun yeni akıllı telefon modeli V70 Elite'in 50 bin rupi (23 bin 637 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edilmişti. Konu ile ilgili henüz herhangi bir resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat ve özelliklerle birlikte gelebileceğini belirtelim.